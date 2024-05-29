Звезда "Свингеров" откровенно признался, пойдет ли воевать, если во второй раз получит повестку
Источник:Утро в Большом Городе
Звезда комедии "Свингеры", актер, ведущий и музыкант Михаил Кукуюк, высказался относительно нового закона о мобилизации и своей готовности идти воевать на фронт. Артист известен не только своей творческой деятельностью, но и общественной позицией.
Ранее он заявил о готовности стать на защиту Украины. Однако, несмотря на желание и готовность воевать, Михаилу отказали в военной службе.
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Михаил Кукуюк откровенно о мобилизации
С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Михаил Кукуюк заявил, что если он будет пригодным к службе и получит повестку второй раз, то не будет скрываться, а сделает все возможное, чтобы помочь стране.
Ни у кого не было мысли как-то там что-то спрятаться или убежать,
– добавил артист, подчеркнув свою преданность и ответственность перед страной.
Михаил признавался, что ранее он уже намеревался пойти на фронт. Однако из-за проблем со здоровьем ему отказали.
Кукуюк говорил о готовности пойти на фронт: что известно
Михаил Кукуюк признался, что из-за проблем со зрением его не взяли на фронт. Несмотря на это, он не остается в стороне и активно поддерживает украинских военных.
У меня зрение -10. Я постоянно здесь, я постоянно возле ребят. В любую минуту мы готовы. Мы сейчас ездим, помогаем фронту, собираем на дроны, играем концерты,
– комментировал актер в программе "Утро в большом городе".
Одной из его ключевых инициатив является сбор средств на дроны, которые играют важную роль в современных военных операциях. Кукуюк организует благотворительные мероприятия и привлекает общественность к финансовой поддержке армии, чтобы обеспечить наших защитников необходимым оборудованием.
Кроме того, Михаил регулярно выступает с концертами перед военными, посещая их в разных частях страны. Его музыкальные выступления не только поднимают боевой дух солдат, но и приносят ощущение поддержки и благодарности со стороны гражданского населения.
Таким образом, даже не имея возможности непосредственно участвовать в боевых действиях, Михаил Кукуюк делает значительный вклад в поддержку украинских военных, демонстрируя солидарность и патриотизм.