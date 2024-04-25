С началом полномасштабной войны актер принял четкую проукраинскую позицию, о которой говорит в своих социальных сетях. Кино 24 расскажет, где сейчас Михаил Пшеничный и занимается ли он актерской деятельностью.

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Где сейчас Михаил Пшеничный

Когда началась полномасштабная война, актер находился в России. Не секрет, что он вместе с женой-харьковчанкой, популярной актрисой Любавой Грешновой в течение определенного времени жили в Москве.

В одном из интервью Любава рассказывала, что она с Михаилом и их сыном уехали из столицы страны-агрессора на третий или четвертый день от начала полномасштабной войны.

Михаил Пшеничный с семьей перебрались в Варшаву. Первые месяцы после начала полномасштабной войны в Украине он помогал переселенцам и волонтерив.

Супруги были один из тех, кто резко отреагировал на полномасштабное вторжение, которое совершила Россия.

В частности, актриса в течение этого периода времени дала немало интервью, где и рассказывала о своей проукраинской позиции. Несмотря на то, что сам Михаил не давал интервью, о его позиции можно понять из его социальных сетей. Там актер писал о поддержке Украины и наших Сил обороны.

Нет таких слов, чтобы выразить тот уровень благодарности и уважения, которую все украинцы испытывают к защитникам Украины,

– писал под одной из своих публикаций в соцсети актер.

В одном из своих видео, которое Михаил распространил в своем инстаграме, актер отметил, что не собирается молчать о том, как уничтожают украинские города и расстреливают украинцев.

По состоянию на март 2022 года в этом видео Пшеничный рассказывал, что 55% его подписчиков из России. "Подумайте, что сейчас происходит под предлогом "освобождения" – тупой захват страны, который начался сначала с Донецка, Луганска, а потом с Крыма, а сейчас пробуют забрать всю страну силовыми методами", – обратился актер.

Под постом актер также написал, что "всем, кто меня так любил, а теперь понял, что ненавидит – меня нет и не будет в стране, которая приказывает покорять и убивать соседей".

С течением времени Михаил Пшеничный вместе со своей женой и еще одной актрисой, которая после полномасштабного вторжения выехала из России – Екатериной Кузнецовой, сыграли в спектакле "Счастливый день", с которым, кстати, ездили на гастроли.

В апреле прошлого года актер поделился новостью, что стал частью команды актеров, озвучивавших на украинском языке американский сериал "Джек Райан". К слову, актер и озвучил главного персонажа сериала – Джека Райана.

Напомним, что стриминговый сервис Amazon Prime продублировал на украинском языке третий сезон сериала "Джек Райан". Как отметил Михаил Пшеничный, это первый украинский дубляж, который появился на сервисе.