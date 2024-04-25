З початком повномасштабної війни актор прийняв чітку проукраїнську позицію, про яку говорить у своїх соціальних мережах. Кіно 24 розповість, де зараз Михайло Пшеничний та чи займається він акторською діяльністю.

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Де зараз Михайло Пшеничний

Коли розпочалася повномасштабна війна, актор перебував в Росії. Не секрет, що він разом із дружиною-харків'янкою, популярною акторкою Любавою Грешновою протягом певного часу жили у Москві.

В одному із інтерв'ю Любава розповідала, що вона із Михайлом та їхнім сином поїхали із столиці країни-агресорки на третій чи четвертий день від початку повномасштабної війни.

Михайло Пшеничний із сім'єю перебралися до Варшави. Перші місяці після початку повномасштабної війни в Україні він допомагав переселенцям та волонтерив.

Подружжя було один з тих, хто різко відреагував на повномасштабне вторгнення, яке скоїла Росія.

Зокрема, акторка протягом цього періоду часу дала чимало інтерв'ю, де й розповідала про свою проукраїнську позицію. Попри те, що сам Михайло не давав інтерв'ю, про його позицію можна зрозуміти з його соціальних мереж. Там актор писав про підтримку України та наших Сил оборони.

Немає таких слів, щоб висловити той рівень подяки і поваги, яку всі українці відчувають до захисників України,

– писав під однією із своїх публікацій в інстаграмі актор.

В одному із своїх відео, яке Михайло поширив у соцмережі, актор наголосив, що не збирається мовчати про те, як знищують українські міста та розстрілюють українців.

Станом на березень 2022 року в цьому відео Пшеничний розповідав, що 55% його підписників з Росії. "Подумайте, що зараз відбувається під приводом "освобождєнія" – тупе захоплення країни, яке почалося спочатку з Донецька, Луганська, а потім з Криму, а зараз пробують забрати всю країну силовими методами", – звернувся актор.

Під постом актор також написав, що "всім, хто мене так любив, а тепер зрозумів, що ненавидить – мене немає і не буде в країні, яка наказує підкоряти та вбивати сусідів".

З плином часу Михайло Пшеничний разом з своєю дружиною та ще однією акторкою, яка після повномасштабного вторгнення виїхала з Росії – Катериною Кузнєцовою, зіграли у виставі "Щасливий день", з якою, до речі, їздили на гастролі.

В квітні минулого року актор поділився новиною, що став частиною команди акторів, що озвучували українською мовою американський серіал "Джек Раян". До слова, актор і озвучив головного персонажа серіалу – Джека Раяна.

Нагадаємо, що стримінговий сервіс Amazon Prime продублював українською мовою третій сезон серіалу "Джек Раян". Як зауважив Михайло Пшеничний, це перший український дубляж, який з'явився на сервісі.