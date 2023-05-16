Зрители познакомятся с лентами, которые уже имели премьеры и выигрывали награды на престижных международных кинофестивалях, в частности, Berlinale, Oberhausen в Германии и кинофестиваль в Сараево. Об этом 24 Каналу сообщил Миколайчук OPEN.

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Украинские короткометражные фильмы на кинофестивале Миколайчук OPEN

"У украинского кино пока нет государственной поддержки, поэтому каждый фильм, который удалось доделать — на вес золота! Поэтому именно сейчас важно поддержать украинских кинохудожников, предоставить им мотивацию творить в дальнейшем, а на это их могут вдохновить крутые украинские премьеры фильмов. Это будет означать, что украинское кино, даже несмотря на войну, продолжает жить!", – рассказывает генеральный продюсер фестиваля Алексей Гладушевский.

Как Алексей Гладушевский, так и программный директор фестиваля Алекс Малышенко отмечают, что не ставили своей целью собрать "звездную" программу. Прежде всего, их оценивали за любопытство темы и мастерство авторов в их попытке рассказать собственные истории через язык кино.

Поэтому в национальном конкурсе фестиваля Миколайчук OPEN будут как уже известные режиссеры, так и начинающие. Так, на равных будут соревноваться известные украинские режиссеры Надежда Парфан, Алексей Радинский, Мирослав Латик и другие, а также вчерашние или студенты кинематографических учебных заведений страны.

Лауреатов будут определять с помощью зрительского голосования. Автор или автор лучшего украинского короткометражного фильма получит денежный приз в размере 500 долларов от оргкомитета фестиваля.

Фильмы-участники национального конкурса

"Великая маленькая война", режиссер Мирослав Латик, 2022 год;

"Человек", режиссер Хачатур Василян, 2022 год;

"Сосед по комнате", режиссер Евгений Слупчук, 2023;

"Территория", режиссер Мишель Ладес, 2022 год;

"Чернобыль 22", режиссер Алексей Радинский, 2022;

"Годовщина", режиссер Анна Гончарова, 2022 год;

"Оператор Виктория", режиссер Анна Яценко, 2021;

"ВОКРУГ", режиссер Флора Боровик, 2023 год;

"Это свидание!", режиссер Надежда Парфан, 2023 год;

"Театральная", режиссер Алина Панасенко, 2022 год;

"Лес, лес", режиссер Мария Стоянова, 2022 год;

"Капитан Бровары", режиссер Эдуард Нечмоглод, 2023 год;

"Оптика", режиссер Алексей Новиков, 2022 год;

"Джордан'96", режиссер Екатерина Лесик, 2022 год;

"Пока здесь тихо", режиссеры Новруз Хикмет, Елена Подолянко. 2022 год;

"Маляр", режиссер Саша Святский, 2022 год;

"Просыпаясь в тишине", режиссеры Мила Жлуктенко, Даниэль Асади Фаэзи, 2023 год;

"Наша Робосемья", режиссер Анастасия Тиха. 2022 год.

Фестиваль Миколайчук OPEN пройдет с 15 по 20 июня при поддержке Черновицкого городского совета, Черновицкого областного совета и Буковинской кинокомиссии.