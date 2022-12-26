В 2023 году состоится вторая эдиция кинофестиваля зрительского кино "Николайчук OPEN" в Черновцах, созданного во время полномасштабного вторжения. В этом году, несмотря на продолжающуюся войну, фестиваль становится больше и вводит международный конкурс игрового полнометражного кино и национальный конкурс короткого метра.

В фокусе внимания оргкомитета фестиваля – кино, понятное широкому кругу аудитории, но имеющее значимые художественные качества. Это может быть и жанровое, и авторское кино. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фестиваля.

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"Николайчук OPEN" в Черновцах в 2023 году впервые проведет международный и национальный конкурсы

"Многие думают, что сложнее всего делать что-то впервые, как наш фестиваль, например. Но я считаю, что важнее как раз вторая попытка, потому что она более продумана и уравновешена. Мы решили не просто повторить то, что уже делали, но и усложнить себе жизнь – сделать международный конкурс. Надеюсь, нам это удастся!", – поделился генеральный продюсер "Николайчук OPEN" Алексей Гладушевский.

К международному полнометражному конкурсу будут принимать игровые фильмы со всего мира (включая Украину), произведенные в 2022 – 2023 годах. К национальному короткометражному конкурсу будут принимать фильмы любого жанра (игровые, анимационные, документальные), продолжительностью до 30 минут, а также созданные в 2022 – 2023 годах.

Подать фильм можно до 10 марта 2023 через фестивальную платформу FilmFreeway. По ссылке можно ознакомиться с регламентом фестиваля. Представление фильмов – безвозмездное.

В том году мы собрали программу мощного национального кино, которое, по нашему мнению, на равных может соперничать с лентами со всего мира. Итак, в этом году ждем украинские игровые полнометражные фильмы в нашем международном конкурсе,

– рассказывает программный директор "Николайчук OPEN" Алекс Малышенко.

Лауреаты будут избираться зрительским голосованием. Победитель международного полнометражного конкурса получит денежное вознаграждение в размере 1 тысячи долларов. Автор или автор лучшей украинской короткометражной картины – 500 долларов.

Второй кинофестиваль "Николайчук OPEN" состоится с 15 по 20 июня 2023 года в Черновцах. Фестиваль проходит при поддержке Черновицкого городского совета и Черновицкого областного совета.