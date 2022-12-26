Это история о двух легендарных революционерах и их путешествиях вдали от дома, прежде чем они начали борьбу за свою страну в 1920-х годах.
Читайте также Об украинских детях на Донбассе: фильм "Дом из заноз" попал в шорт-лист Оскара-2023
Индийский фильм RRR, частично снимаемый в Киеве, попал в шорт-лист Оскара-2023
21 декабря 2022 года Американская академия киноискусства объявила шорт письмо – в него вошли те ленты и персоны, которые в этом году могут быть номинированы на премию Оскар. Среди них есть и блокбастер RRR известного индийского режиссера С. С. Раджамули. Он является претендентом на номинацию в категории "Лучшая песня".
Фильм RRR попал в шорт-лист Оскара-2023 / Пресс-служба фильма
Съемки в Киеве
Летом 2021 года украинская кинокомпания 435 FILMS организовала съемки индийского фильма RRR в Украине. Локальная команда состояла из более 200 человек, а из Индии прибыло и участвовало в фильмировании 142 человека, в наиболее масштабные моменты съемок на площадке находились около 800 человек.
Съемки проводились на территории киностудии Victoria Film Studios, в парке Межигорье под Киевом и возле Мариинского дворца. Основной акцент съемок у Мариинского дворца был на массовом танцевальном номере. Именно танцевальный номер к песне Naatu naatu, вошедшей в шорт-лист как возможный номинант в категории "Лучшая песня", был снят перед Мариинским дворцом в Киеве. С украинскими актерами массовых сцен работали хореографы-постановщики Елена Шоптенко и Макс Леонов.
RRR 2022: смотрите трейлер фильма
Песня Naatu naatu – первая индийская песня, которая попала в шорт-лист Оскара за всю историю существования индийского кинематографа.
Песня Naatu naatu: слушайте онлайн
Очень хочется, чтобы на церемонии Оскара на огромном экране в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе были показаны кадры фильма RRR, снятые в Киеве. Верю, что после нашей победы Мариинский дворец будет символом несокрушимости, всемирно известной туристической локацией, около которой миллионы людей захотят сфотографироваться, как у Эйфелевой башни или Биг-Бена,
– основательница "435 FILMS" Анна Паленчук.
"Песня Naatu naatu в RRR показывает победу добра над злом. Настолько уместно, что это происходит в резиденции президента Зеленского", – комментирует Натараджан Рамджи, локейшн-гуру, помогающий индийским кинематографистам находить локации по всему миру, и благодаря которому индийская команда ленту в Украину.
Международное признание фильма RRR
Мировая премьера картины прошла 25 марта 2022 года. Фильм RRR уже получил три награды от Philadelphia film critics circle. Режиссер ленты С.С. Раджамули победил в номинации "Лучший режиссер" на New York Film Critics Circle Award, а композитор фильма М.М. К тому же:
- 10 января 2023 года фильм RRR будет бороться на Золотом глобусе за победу в двух номинациях: "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучшая оригинальная песня";
- 15 января 2023 года награды будет вручать кинопремия "Выбор критиков", где лента номинирована в 5 категориях: "Лучший фильм", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший иностранный фильм", "Лучший режиссер" (С. С. Раджамули), "Лучшая песня" (Naatu naatu);
- 5 февраля 2023 года состоится церемония награждения Премии Лондонского кружка кинокритиков, где фильм RRR представлен в двух номинациях: "Лучший иностранный фильм года и "Лучшие технические достижения (трюки)".