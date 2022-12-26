Это история о двух легендарных революционерах и их путешествиях вдали от дома, прежде чем они начали борьбу за свою страну в 1920-х годах.

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Индийский фильм RRR, частично снимаемый в Киеве, попал в шорт-лист Оскара-2023

21 декабря 2022 года Американская академия киноискусства объявила шорт письмо – в него вошли те ленты и персоны, которые в этом году могут быть номинированы на премию Оскар. Среди них есть и блокбастер RRR известного индийского режиссера С. С. Раджамули. Он является претендентом на номинацию в категории "Лучшая песня".

Фильм RRR попал в шорт-лист Оскара-2023 / Пресс-служба фильма

Съемки в Киеве

Летом 2021 года украинская кинокомпания 435 FILMS организовала съемки индийского фильма RRR в Украине. Локальная команда состояла из более 200 человек, а из Индии прибыло и участвовало в фильмировании 142 человека, в наиболее масштабные моменты съемок на площадке находились около 800 человек.

Съемки проводились на территории киностудии Victoria Film Studios, в парке Межигорье под Киевом и возле Мариинского дворца. Основной акцент съемок у Мариинского дворца был на массовом танцевальном номере. Именно танцевальный номер к песне Naatu naatu, вошедшей в шорт-лист как возможный номинант в категории "Лучшая песня", был снят перед Мариинским дворцом в Киеве. С украинскими актерами массовых сцен работали хореографы-постановщики Елена Шоптенко и Макс Леонов.

RRR 2022: смотрите трейлер фильма

Песня Naatu naatu – первая индийская песня, которая попала в шорт-лист Оскара за всю историю существования индийского кинематографа.

Песня Naatu naatu: слушайте онлайн

Очень хочется, чтобы на церемонии Оскара на огромном экране в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе были показаны кадры фильма RRR, снятые в Киеве. Верю, что после нашей победы Мариинский дворец будет символом несокрушимости, всемирно известной туристической локацией, около которой миллионы людей захотят сфотографироваться, как у Эйфелевой башни или Биг-Бена,

– основательница "435 FILMS" Анна Паленчук.

"Песня Naatu naatu в RRR показывает победу добра над злом. Настолько уместно, что это происходит в резиденции президента Зеленского", – комментирует Натараджан Рамджи, локейшн-гуру, помогающий индийским кинематографистам находить локации по всему миру, и благодаря которому индийская команда ленту в Украину.

Кстати говоря. Список номинантов на премию Оскар-2023 будет объявлен 24 января, а нынешняя 95-я церемония награждения состоится 12 марта 2023 года.

Международное признание фильма RRR

Мировая премьера картины прошла 25 марта 2022 года. Фильм RRR уже получил три награды от Philadelphia film critics circle. Режиссер ленты С.С. Раджамули победил в номинации "Лучший режиссер" на New York Film Critics Circle Award, а композитор фильма М.М. К тому же: