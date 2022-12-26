Це історія про двох легендарних революціонерів та їхню подорож далеко від дому, перш ніж вони почали боротьбу за свою країну у 1920-х роках.

Читайте також Про українських дітей на Донбасі: фільм "Будинок зі скалок" потрапив в шорт-лист Оскара-2023

Індійський фільм RRR, який частково знімали у Києві, потрапив в шорт-лист Оскара-2023

21 грудня 2022 року Американська академія кіномистецтва оголосила шорт лист – до нього увійшли ті стрічки та персони, які цьогоріч можуть бути номіновані на премію Оскар. Серед них є і блокбастер RRR відомого індійського режисера С. С. Раджамулі. Він є претендентом на номінацію у категорії "Найкраща пісня".

Фільм RRR потрапив в шорт-лист Оскара-2023 / Пресслужба фільму

Зйомки в Києві

Влітку 2021 року українська кінокомпанія "435 FILMS" організувала зйомки індійського фільму RRR в Україні. Локальна команда складалась з понад 200 людей, а з Індії прибуло та брало участь у фільмуванні 142 особи, у найбільш масштабні моменти зйомок на майданчику перебувало близько 800 людей.

Зйомки проводились на території кіностудії Victoria Film Studios, в парку Межигір’я під Києвом та біля Маріїнського палацу. Основний акцент зйомок біля Маріїнського палацу був на масовому танцювальному номері. Саме танцювальний номер до пісні Naatu naatu, що увійшла у шорт-лист як можливий номінант у категорії "Найкраща пісня", було знято перед Маріїнським палацом у Києві. З українськими акторами масових сцен працювали хореографи-постановники Олена Шоптенко та Макс Леонов.

RRR 2022: дивіться трейлер фільму

Пісня Naatu naatu – це перша індійська пісня, яка потрапила у шорт-лист Оскара за всю історію існування індійського кінематографа.

Пісня Naatu naatu: слухайте онлайн

Дуже хочеться, аби на церемонії Оскару, на величезному екрані у легендарному театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі були показані кадри фільму RRR, зняті у Києві. Вірю, що після нашої перемоги Маріїнський палац буде символом незламності, всесвітньо відомою туристичною локацією, біля якої мільйони людей захочуть сфотографуватись, як біля Ейфелевої вежі чи Біг-Бену,

– засновниця "435 FILMS" Анна Паленчук.

"Пісня Naatu Naatu в RRR показує перемогу добра над злом. Настільки доречно, що це відбувається у резиденції президента Зеленського", – коментує Натараджан Рамджі, локейшн-гуру, який допомагає індійським кінематографістам знаходити локації по всьому світу, та завдяки якому індійська команда приїхала фільмувати стрічку до України.

До речі. Список номінантів на премію Оскар-2023 буде оголошено 24 січня, а цьогорічна 95-та церемонія нагородження відбудеться 12 березня 2023 року.

Міжнародне визнання фільму RRR

Світова прем’єра картини відбулася 25 березня 2022 року. Фільм RRR вже отримав 3 нагороди від Philadelphia film critics circle. Режисер стрічки С. С. Раджамулі переміг у номінації "Найкращийрежисер" на New York Film Critics Circle Award, а композитор фільму М. М. Кееравані здобув перемогу в номінації "Найкраща музика" від Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса. До того ж: