Це історія про двох легендарних революціонерів та їхню подорож далеко від дому, перш ніж вони почали боротьбу за свою країну у 1920-х роках.
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Індійський фільм RRR, який частково знімали у Києві, потрапив в шорт-лист Оскара-2023
21 грудня 2022 року Американська академія кіномистецтва оголосила шорт лист – до нього увійшли ті стрічки та персони, які цьогоріч можуть бути номіновані на премію Оскар. Серед них є і блокбастер RRR відомого індійського режисера С. С. Раджамулі. Він є претендентом на номінацію у категорії "Найкраща пісня".
Фільм RRR потрапив в шорт-лист Оскара-2023 / Пресслужба фільму
Зйомки в Києві
Влітку 2021 року українська кінокомпанія "435 FILMS" організувала зйомки індійського фільму RRR в Україні. Локальна команда складалась з понад 200 людей, а з Індії прибуло та брало участь у фільмуванні 142 особи, у найбільш масштабні моменти зйомок на майданчику перебувало близько 800 людей.
Зйомки проводились на території кіностудії Victoria Film Studios, в парку Межигір’я під Києвом та біля Маріїнського палацу. Основний акцент зйомок біля Маріїнського палацу був на масовому танцювальному номері. Саме танцювальний номер до пісні Naatu naatu, що увійшла у шорт-лист як можливий номінант у категорії "Найкраща пісня", було знято перед Маріїнським палацом у Києві. З українськими акторами масових сцен працювали хореографи-постановники Олена Шоптенко та Макс Леонов.
RRR 2022: дивіться трейлер фільму
Пісня Naatu naatu – це перша індійська пісня, яка потрапила у шорт-лист Оскара за всю історію існування індійського кінематографа.
Пісня Naatu naatu: слухайте онлайн
Дуже хочеться, аби на церемонії Оскару, на величезному екрані у легендарному театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі були показані кадри фільму RRR, зняті у Києві. Вірю, що після нашої перемоги Маріїнський палац буде символом незламності, всесвітньо відомою туристичною локацією, біля якої мільйони людей захочуть сфотографуватись, як біля Ейфелевої вежі чи Біг-Бену,
– засновниця "435 FILMS" Анна Паленчук.
"Пісня Naatu Naatu в RRR показує перемогу добра над злом. Настільки доречно, що це відбувається у резиденції президента Зеленського", – коментує Натараджан Рамджі, локейшн-гуру, який допомагає індійським кінематографістам знаходити локації по всьому світу, та завдяки якому індійська команда приїхала фільмувати стрічку до України.
Міжнародне визнання фільму RRR
Світова прем’єра картини відбулася 25 березня 2022 року. Фільм RRR вже отримав 3 нагороди від Philadelphia film critics circle. Режисер стрічки С. С. Раджамулі переміг у номінації "Найкращийрежисер" на New York Film Critics Circle Award, а композитор фільму М. М. Кееравані здобув перемогу в номінації "Найкраща музика" від Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса. До того ж:
- 10 січня 2023 року фільм RRR боротиметься на Золотому глобусі за перемогу у двох номінаціях: "Найкращий фільм іноземною мовою" та "Найкраща оригінальна пісня";
- 15 січня 2023 року нагороди вручатиме кінопремія "Вибір критиків", де стрічка номінована у 5 категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий іноземний фільм", "Найкращий режисер" (С. С. Раджамулі), "Найкраща пісня" (Naatu naatu);
- 5 лютого 2023 року відбудеться церемонія нагородження Премії Лондонського гуртка кінокритиків, де фільм RRR представлено у двох номінаціях: "Найкращий іноземний фільм року та "Найкращі технічні досягнення (трюки)".