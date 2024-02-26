Более того, недавно Паперна похвасталась тем, что снимается в российском сериале, который стал адаптацией турецкой ленты "Постучи в мою дверь". Правда, версия, которую создала Россия, стала полным провалом.

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Мила Еремеева высказалась о дочери Ольги Сумской

Артур Адамов, Мила Еремеева и Женя Фешак прокомментировали поведение Антонины Паперной. Еремеева призналась, что ставит эту актрису в один ряд с предательницами, такими как Галя Безрук и Регина Тодоренко. Поскольку, несмотря на жестокую, кровопролитную войну она остается в России и даже работает на экономику страны-агрессора.

Это пренебрежительно к Украине со стороны Антонины. У нас два года полномасштабного вторжения и ни слова о том, что здесь происходит. Я считаю, что в Украину въезд для Антонины уже закрыт. Она может об этом забыть и все, больше не вспоминать. Это для меня категория Галины Безрук, Регины Тодоренко и других предателей Украины,

– отметила ведущая.

Ольга Сумская поддерживает свою дочь Тоню Паперную, которая сейчас в России

Актер Вячеслав Хостикоев, сын Натальи Сумской, поделился своими мыслями о двоюродной сестре, Антонине Паперной, во время интервью. В заголовке, который выбрал журналист, было указано: "Дочь Ольги Сумской в Москве зарабатывает кровавые рубли. На похороны бабушки не отреагировала". Ольга Сумская эмоционально высказалась на это интервью своего племянника и не дала оскорблять дочь.

Отвратительное уродство! Мы хоронили бабушку вчетвером под бомбами 1 марта 2022 года. Я, Виталий, Аня и Тоня на прямой связи! Из семьи Вячеслава никого не было, зачем вы врете?

– написала актриса.