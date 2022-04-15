На миллионную аудиторию: Вера Фармига показала мощное видео Зеленского к 50 дню войны

Голливудская актриса Вера Фармига публикует все новые ролики в знак солидарности с Украиной. На 50-й день войны она поделилась зрелищным видео Зеленского, которое уже поразило каждого.

Вчера Владимир Зеленский обнародовал сильнейшее видео о том, как Украина 50 дней противостоит российской агрессии. На этих кадрах продемонстрирована сила и одновременно боль украинского народа.

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Вера Фармига показала мощное видео Зеленского к 50 дню войны

Фармига в сторис выложила видео, кадры которого ужасают. В ролике показано, какие преступления совершает Россия на территории Украины. И там лишь часть зверств, в частности: бомбардировка театра в Мариуполе, обстрел вокзала в Краматорске, уничтожены жилища мирных жителей, массовые убийства и пытки в Киевской области.

В видео и исполнители и организаторы: сами российские солдаты и высшее руководство государства-агрессорки.



Фармига опубликовала в сторис видео Зеленского / Скриншот

Украина не просит вместо нее противостоять этому злу, а только просит прекратить его "кормить",

– говорится в титрах к видео.

Смотрите мощное видео от президента Зеленского: