Актриса спела вместе с группой Anthrax на фестивале "Вудсток", организованном нью-йоркской музыкальной школой Rock Academy. Среди толпы заметен также зритель с украинским флагом, передает 24 канал.

Вера Фармига поразила исполнением песни The Trooper рок-группы Iron Maiden

Иногда @RockAcademyOfficial позволяет взрослым тоже РОК,

– подписала свое выступление звезда.

Символизм песни The Trooper

Песня The Trooper рок-группы Iron Maiden, вышедшей в 1983 году, очень актуальна сегодня. Ведь Iron Maiden написал подробную картину насилия во время войны и конкретно упомянул Россию. "Мы преодолеваем препятствия, лежащие на земле", – поет Фармига в видео. – И россияне стреляют еще раз".

"Ты заберешь мою жизнь, но и я твою, / Ты выстрелишь из мушкета, но я проткну тебя насквозь",

– первые строчки текста песни "Солдат"

Эта песня написана по мотивам поэмы Альфреда Теннисона "Атака легкой бригады" (Charge of the Light Brigade). Речь идет о британском солдате во время Балаклавской битвы, которая произошла во время Крымской войны.

Iron Maiden – The Trooper: слушайте онлайн

Музыка во время войны

Музыка в последние несколько месяцев играет важную роль в борьбе украинского народа за свободу. Такие граждане как скрипачка Вера Литовченко и 7-летняя певица Let It Go Амелия Анисович попали на первые полосы изданий за исполнение песен во время укрытия.

