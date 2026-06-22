Далее в материале 24 Канал напомнит подробности сериала, а также расскажет, будет ли продолжение истории школьных подруг.

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"Милые обманщицы" – что известно о сериале?

Годы выхода: 2010 – 2017

Количество сезонов: 7

Количество серий: 136

Рейтинг IMDb: 7,3

Главные актеры:

Троян Беллисарио – Спенсер Гастингс;

Люси Гейл – Ария Монтгомери;

Эшли Бенсон – Ханна Марин;

Шей Митчелл – Эмили Филдс;

Саша Питерс – Элисон ДиЛорентис;

Джанел Парриш – Мона Вандервол;

Иэн Хардинг – Эзра Фитц;

Тайлер Блэкберн – Калеб Риверс;

Киган Аллен – Тоби Кавано.

События разворачиваются в небольшом городке Розууд. После загадочного исчезновения самой популярной девушки школы – Элисон – жизнь Арии, Эмили, Спенсер и Ханны кардинально меняется.

Спустя год после исчезновения они начинают получать анонимные сообщения от таинственного человека под псевдонимом "А", который знает их самые сокровенные секреты. Постепенно девушки пытаются выяснить, кто стоит за этими сообщениями, что на самом деле случилось с Элисон и кому можно доверять.

"Милые обманщицы": смотрите онлайн трейлер сериала

Что особенного в сериале?

Сериал основан на популярной серии романов писательницы Сары Шепард.

Одной из главных интриг является личность загадочного "А", которую зрители пытаются разгадать на протяжении многих сезонов.

"Милые обманщицы" стали одним из самых успешных подростковых детективных сериалов 2010-х годов.

Сериал сочетает в себе сразу несколько жанров: детектив, триллер, драму, романтику.

Шоу обрело огромную популярность благодаря постоянным сюжетным поворотам, теориям фанатов и активному обсуждению в социальных сетях.

Есть ли спин-оффы "Милых обманщиц"?

Да, и их немало. Далее в материале расскажем о них.

"Рейвенсвуд" (Ravenswood, 2013 – 2014)

Мистический сериал, рассказывающий о проклятии небольшого городка Рейвенсвуд. В сериал возвращается персонаж Калеб Риверс из оригинального сериала. Проект просуществовал всего один сезон.

"Милые обманщицы: Перфекционистки" (Pretty Little Liars: The Perfectionists, 2019)

Продолжение вселенной, где на экраны возвращаются Элисон ДиЛорентис и Мона Вандервол. События разворачиваются в университетском городке Бикон-Хайтс, где происходит загадочное убийство. Сериал закрыли после первого сезона.

"Милые обманщицы: Первородный грех" (Pretty Little Liars: Original Sin, 2022 – 2024)

Новая история в той же вселенной, но с другими героинями. Сериал отличается более мрачной атмосферой и ярко выраженными элементами хоррора. Вышло два сезона ("Original Sin" и "Summer School").

Если спин-оффы ещё можно пропустить, то главному сериалу всё же стоит уделить время, если вы этого ещё не сделали. Его главное преимущество – постоянная интрига вокруг личности "А" и большое количество загадок, которые держат в напряжении практически до самого финала.