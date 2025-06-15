Со 100% рейтингом на Rotten Tomatoes: новый мини-сериал Netflix для идеального вечера

Австралийский сериал "Уцелевшие" вышел на платформе Netflix 6 июня и получает первые положительные отзывы зрителей. Если вы в поиске короткой драмы на вечер, он может стать удачным выбором.

Криминальная драма основана на одноименном романе писательницы Джейн Харпер 2020 года. Кино 24 расскажет, что стоит знать о сюжете сериала, главных актеров и отзывы критиков.

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Сериал состоит всего из 6 эпизодов, поэтому его с легкостью можно просмотреть за день. В главных ролях сыграли Чарли Уикерс, Йерин Ха, Робин Малкольм, Дэмиен Харви, Том Грин, Джордж Мейсон, Джессика Де Гау, Мириама Смит, Джонни Карр, Мартин Сакс и другие.

О чем рассказывает сериал

В центре сюжета – парень Киран Эллиот, жизнь которого навсегда изменилась. В его родном прибрежном городке Эвелин-Бей произошел ужасный шторм, трое близких для него людей погибли в катастрофе.

15 лет спустя Киран вернулся домой со своей семьей. Он узнает о том, что в городке убили молодую женщину. Через это страшное событие болезненные воспоминания снова всплывают наружу. Жители города переживают давние страхи, но чтобы избавиться от прошлого, им предстоит раскрыть все скрытые тайны.

"Уцелевшие": смотрите трейлер онлайн

Учитывая то, что сериал вышел лишь недавно и не получил многочисленных отзывов, у него 100% оценка от критиков на Rotten Tomatoes. Но и зрители поставили довольно высокий балл – 77%.

В The Guardian сериал также оценили высоко: на 4/5 и описали его как "исследование того, как сильное горе и затаенная обида разрушают все – и как пережить трагедию редко означает остаться невредимым".

Этот сериал может стать удачным вариантом для просмотра на вечер. В нем соединилась эмоциональная глубина, напряженная атмосфера и живописные пейзажи, погружающие в сюжет и дарят безумные эмоции накануне нового дня. В то же время "Уцелевшие" не перегружают, а оставляют пространство для размышлений. Поэтому просмотр станет отдыхом и одновременно эмоциональным опытом.