По этому случаю Кино 24 подготовил подборку трогательных фильмов, которые покажут родительскую любовь во всей ее силе. Эти ленты стоит посмотреть вместе с папой или просто наедине, чтобы вспомнить о ценности семейных связей.

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"В погоне за счастьем" (2006)

Отец-одиночка Крис Гарднер оказывается на грани бедности после того, как теряет работу и жилье. Впрочем, мужчина пытается обеспечить достойную жизнь своему маленькому сыну. Так, главный герой проходит бесплатную стажировку в престижной биржевой компании, ночует в приютах и метро и не прекращает бороться за шанс на лучшее будущее. Невероятная преданность отца учит мальчика никогда не сдаваться даже в трудные времена.

"В погоне за счастьем": смотрите трейлер фильма онлайн

"Маленькая мисс Счастье" (2006)

Маленькая Олив – мечтательная девочка, которая хочет принять участие в детском конкурсе красоты. Ее семья решает отправиться в путешествие на стареньком фургоне через всю страну, чтобы героиня смогла воплотить свое желание в реальность. Во время поездки семья предстает перед забавными и трагическими ситуациями, в которых демонстрирует настоящие семейные ценности.

"Маленькая мисс Счастье": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мой папа" (2021)

Мэтт Логелин стал вдовцом после трагической смерти жены. Женщина умерла во время родов, поэтому он остался в одиночестве с новорожденной дочерью. Теперь мужчине придется преодолеть боль потери, общественные стереотипы и собственные страхи, чтобы стать настоящим отцом.

"Мой папа": смотрите трейлер фильма онлайн