Накануне семейных праздников часто ведутся разговоры о том, чем можно заняться в этот день. Но если ваш отец любит фильмы, можно остановиться именно на этом варианте, и выбрать ленту, что понравится всей семье, пишет Кино 24.

К слову История запретной любви брата и сестры: когда выйдет продолжение фильма "Моя вина"

"Крестный отец" (1972)

Если ваш папа обожает классику, удачным вариантом для совместного просмотра будет этот фильм. Здесь отцовство проявляется в сложных ситуациях. Главный герой готов защитить свою семью любой ценой.

"Крестный отец": смотрите трейлер онлайн

"Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989)

Суперзвезды Шон Коннери и Харрисон Форд создали яркий и волшебный дуэт отца и сына в этой части об Индиане Джонсе. Здесь все – приключения, юмор и теплые семейные отношения.

"Индиана Джонс и последний крестовый поход": смотрите трейлер онлайн

"Ловушка" (2024)

Отец и его дочь-подросток идут на концерт поп-звезды. Но оказывается, что на самом деле это операция ФБР, целью которой является задержать серийного убийцу. На этом опасном событии для папы самое важное – не потерять доверие дочери. Этот фильм понравится старшей возрастной категории детей и их родителям, что любят триллеры.

"Ловушка": смотрите трейлер онлайн

"Солнце мое" (2022)

Трогательная и эмоциональная драма об отдыхе отца с дочерью. Уже взрослая девушка вспоминает об этом отпуске сквозь годы: это непростое время, когда она взрослела, а папа сталкивался с проблемами со здоровьем и финансами.

"Солнце мое": смотрите трейлер онлайн

"Поле его мечты" (1989)

Фермер из Айовы слышит голос, который советует ему построить бейсбольное поле на месте кукурузных угодий. Когда он это делает, на месте поля появляется призрачная команда бейсболистов, среди которых его отец. Идеальный фильм для просмотра с папой, особенно, если он любит спорт и поностальгировать.

"Поле его мечты": смотрите трейлер онлайн

"Мой папа" (2021)

Трогательная комедия рассказывает об одиноком отце, который пытается воспитать дочь после смерти жены. Он откликнется отцам, у которых похожий опыт, или тем, кто любит щемящие истории.

"Мой папа": смотрите трейлер онлайн

"Мистер мама" (1983)

Лента рассказывает о супружеской паре, где мужчину увольняют с работы, а женщина получает работу в рекламном агентстве. Теперь папе придется заботиться о детях. Комедия может показаться устаревшей, но она на самом деле очень актуальна и веселая, ведь поднимает тему баланса между работой и личной жизнью.

"Мистер мама": смотрите трейлер онлайн

"Воспитывая Аризону" (1987)

Теплая комедия рассказывает о паре, которая не может стать родителями и решает похитить младенца. Это история о том, что даже непредсказуемые люди могут стать хорошими родителями.

"Воспитывая Аризону": смотрите трейлер онлайн

"Митчеллы против машин" (2021)

Современный и забавный анимационный фильм рассказывает о чудаковатой семье, которой приходится бороться с восстанием машин и находить общий язык. Она прекрасно подойдет для просмотра в День отца и понравится даже самым маленьким членам семьи.

"Митчеллы против машин": смотрите трейлер онлайн

"В поисках Немо" (2003)

Папа Марлин пересекает весь океан в поисках своего сына Немо. Это поучительная история о том, на что родители готовы ради своих детей. И как иногда родителям следует отпустить ситуацию и уже с улыбкой наблюдать за потомками.

"В поисках Немо": смотрите трейлер онлайн