Напередодні родинних свят часто точаться розмови про те, чим можна зайнятися в цей день. Та якщо ваш батько полюбляє фільми, можна зупинитись саме на цьому варіанті, й обрати стрічку, що сподобається всій сім'ї, пише Кіно 24.

До слова Історія забороненого кохання брата та сестри: коли вийде продовження фільму "Моя провина"

"Хрещений батько" (1972)

Якщо ваш тато обожнює класику, вдалим варіантом для спільного перегляду буде цей фільм. Тут батьківство проявляється у складних ситуаціях. Головний герой готовий захистити свою сім'ю за будь-яку ціну.

"Хрещений батько": дивіться трейлер онлайн

"Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (1989)

Суперзірки Шон Коннері та Гаррісон Форд створили яскравий та чарівний дует батька й сина у цій частині про Індіану Джонса. Тут все – пригоди, гумор і теплі сімейні стосунки.

"Індіана Джонс і останній хрестовий похід": дивіться трейлер онлайн

"Западня" (2024)

Батько і його донька-підліток йдуть на концерт попзірки. Та виявляється, що насправді це операція ФБР, метою якої є затримати серійного вбивцю. На цій небезпечній події для тата найважливіше – не втратити довіру доньки. Цей фільм сподобається старшій віковій категорії дітей і їхнім батькам, що люблять трилери.

"Западня": дивіться трейлер онлайн

"Після сонця" (2022)

Зворушлива та емоційна драма про відпочинок батька з донькою. Уже доросла дівчина згадує про цю відпустку крізь роки: це непростий час, коли вона дорослішала, а тато стикався з проблемами зі здоров'ям і фінансами.

"Після сонця": дивіться трейлер онлайн

"Поле його мрії" (1989)

Фермер з Айови чує голос, який радить йому збудувати бейсбольне поле на місці кукурудзяних угідь. Коли він це робить, на місці поля з'являється примарна команда бейсболістів, серед яких його батько. Ідеальний фільм для перегляду з татом, особливо, якщо він любить спорт і поностальгувати.

"Поле його мрії": дивіться трейлер онлайн

"Мій тато" (2021)

Зворушлива комедія розповідає про самотнього батька, який намагається виховати доньку після смерті дружини. Він відгукнеться татусям, у яких схожий досвід, або ж тим, хто любить щемливі історії.

"Мій тато": дивіться трейлер онлайн

"Містер мама" (1983)

Стрічка розповідає про подружню пару, де чоловіка звільняють з роботи, а жінка отримує роботу в рекламній агенції. Тепер татку доведеться піклуватись про дітей. Комедія може здатися застарілою, але вона насправді дуже актуальна та весела, адже підіймає тему балансу між роботою та особистим життям.

"Містер мама": дивіться трейлер онлайн

"Виховуючи Аризону" (1987)

Тепла комедія розповідає про пару, яка не може стати батьками й вирішує викрасти немовля. Це історія про те, що навіть непередбачувані люди можуть стати хорошими батьками.

"Виховуючи Аризону": дивіться трейлер онлайн

"Мітчелли проти машин" (2021)

Сучасний і кумедний анімаційний фільм розповідає про дивакувату сім'ю, якій доводиться боротися з повстанням машин і знаходити спільну мову. Вона чудово підійде для перегляду в День батька та сподобається навіть найменшим членам сім'ї.

"Мітчелли проти машин": дивіться трейлер онлайн

"У пошуках Немо" (2003)

Татусь Марлін перетинає весь океан у пошуках свого сина Немо. Це повчальна історія про те, на що батьки готові заради своїх дітей. І як іноді батькам слід відпустити ситуацію та вже з усмішкою спостерігати за нащадками.

"У пошуках Немо": дивіться трейлер онлайн