Ще 9 травня 2025 року відбулася прем'єра трейлеру, який неабияк заінтригував усіх фанатів. У матеріалі Кіно 24 розповімо, коли відбудеться прем'єра 3 частини фільму.

Рекомендуємо Де зараз акторка, яка зіграла роль Тетяни в легендарному українському серіалі "Спіймати Кайдаша"

Коли вийде продовження фільму "Моя провина"

Фільм "Моя провина" з'явився у 2023 році та став неймовірно успішним, адже мелодраму дивились глядачі по всьому світу. Стрічка отримала своє продовження у 2024 році під назвою "Твоя провина", а вже у жовтні 2025 року відбудеться прем'єра третьої частини фільму під назвою "Наша провина".

"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму

Нагадаємо, що друга частина завершилася тим, що Ноа зрадила Ніку. Цей момент став болючим та зрадливим настільки, що їхня довіра була зруйнована.

У третій частині сюжет розпочнеться з весілля Дженни та Лева, який стане важливим моментом для зустрічі Ноа та Ніки, розлука яких залишила глибокі рани у їхніх серцях.

Прем'єру з нетерпінням очікує чимало прихильників по всьому світу. Дві попередні частини просто закохали у себе мільйони глядачів та усім уже не терпиться дізнатись, чим завершиться палка історія забороненого кохання зведених брата та сестри.