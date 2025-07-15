Можно посмотреть после работы: новый детективный мини-сериал на Netflix, который будет держать в напряжении

После долгого рабочего дня хочется окунуться во что-то увлекательное, но не слишком длительное. Для этого идеально подойдет мини-сериал, который можно посмотреть всего за вечер.

Один из таких – новый французский триллер "Под темным солнцем" на Netflix. Это лента с глубокой семейной драмой и неожиданными сюжетными поворотами, которая будет держать в напряжении до последней серии, рассказывает Кино 24.

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О чем сериал "Под темным солнцем"?

Молодая мать-одиночка Альба убегает от проблем вместе с сыном Лео и устраивается на сезонную работу на живописной цветочной ферме в Провансе. Однако уже во время первого рабочего утра женщина оказывается возле тела состоятельного хозяина Арно Ласерра. Все вокруг думают, что именно она убила богача, но девушка знает, что это неправда.

Впоследствии полиция узнает, что в последней воле Арно Альба прописана как дочь и наследница четвертой части имения. Поэтому другие члены семьи подозревают ее в корыстных мотивах.

"Под темным солнцем": смотрите трейлер сериала онлайн

Сериал имеет всего 6 серий, что позволяет его посмотреть только за вечер. В то же время лента захватывает живописными пейзажами Прованса, которые контрастируют с темными секретами французской семьи. Это отличный выбор для тех, кто хочет совместить уютный вечер с увлекательным сюжетом.

В ролях: Амина Смайл, Изабель Аджани, Тибо де Монталембер и Гийом Гуи.

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