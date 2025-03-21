Каждый эпизод держит в напряжении и ведет к увлекательным развязкам, что делает просмотр чрезвычайно интересным вплоть до последних титров. В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете сериала.

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О чем сюжет минисериала "Резиденция"

Убийство всегда является ужасной трагедией, а когда оно случается в самом Белом доме, это становится не только шоком, но и невероятной сенсацией, способной серьезно повлиять на имидж государства. Именно такая ситуация разворачивается во время важного ужина в самой известной резиденции мира, где убийство на высшем уровне становится чрезвычайным кризисом.

"Резиденция": смотрите онлайн трейлер минисериала

Для того чтобы быстро раскрыть преступление и избежать огласки, дело поручают частному детективу – Корделии Капп. Это эксцентричная женщина с нестандартными методами расследования, которые не всегда соответствуют традиционным канонам. Ее подход к делу является неожиданным и даже странным для многих, но сможет ли она собрать все части пазла и выявить убийцу, сохранив при этом государственную тайну и репутацию страны?

Это сложная задача для детектива, но ее опыт и нестандартное мышление дают надежду, что даже в такой кризисной ситуации расследование будет успешным.

Если детективы – это ваш любимый жанр, то мы имеем для вас еще один сериал, который смотрели все