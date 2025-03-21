Идеальный детективный минисериал, который можно посмотреть на Netflix на выходных
- "Резиденция" – детективный мини-сериал из 8 эпизодов на Netflix, что держит в напряжении и ведет к захватывающим развязкам.
- Сюжет разворачивается вокруг убийства в Белом доме, которое расследует частный детектив Корделия Капп.
Если вы ищете сериал, который можно пересмотреть за выходные, не тратя времени на длинные сезоны, то "Резиденция" станет идеальным вариантом для вашего просмотра. Это детективный минисериал, состоящий из 8 эпизодов, и он способен заинтересовать вас с первой минуты.
Каждый эпизод держит в напряжении и ведет к увлекательным развязкам, что делает просмотр чрезвычайно интересным вплоть до последних титров. В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете сериала.
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О чем сюжет минисериала "Резиденция"
Убийство всегда является ужасной трагедией, а когда оно случается в самом Белом доме, это становится не только шоком, но и невероятной сенсацией, способной серьезно повлиять на имидж государства. Именно такая ситуация разворачивается во время важного ужина в самой известной резиденции мира, где убийство на высшем уровне становится чрезвычайным кризисом.
"Резиденция": смотрите онлайн трейлер минисериала
Для того чтобы быстро раскрыть преступление и избежать огласки, дело поручают частному детективу – Корделии Капп. Это эксцентричная женщина с нестандартными методами расследования, которые не всегда соответствуют традиционным канонам. Ее подход к делу является неожиданным и даже странным для многих, но сможет ли она собрать все части пазла и выявить убийцу, сохранив при этом государственную тайну и репутацию страны?
Это сложная задача для детектива, но ее опыт и нестандартное мышление дают надежду, что даже в такой кризисной ситуации расследование будет успешным.
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