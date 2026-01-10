10 топовых минисериалов на Netflix, которые вышли в 2025 году
- В 2025 году на Netflix вышли 10 разножанровых мини-сериалов, среди которых "Юношество", "Нулевой день" и "Черный кролик".
- В 2026 году на Netflix появился британский мини-сериал "Убегай", состоящий из 8 эпизодов и держащий зрителей в напряжении до конца.
Минисериалы – один из самых любимых форматов для людей, которые любят смотреть кино, но не хотят тратить на это слишком много времени. Это ленты, которые могут насчитывать от 3 до 10 эпизодов, поэтому их легко пересмотреть за один или несколько дней.
На 24 Канале со ссылкой на издание Корреспондент.net можно выбрать для себя такую ленту. В этой подборке – 10 самых новых мини-сериалов, которые вышли на Netflix в 2025 году.
Какие 10 новых мини-сериалов стоит посмотреть на Netflix?
В начале 2026 года стоит обновить свой список фильмов и сериалов, которые точно надо посмотреть в ближайшее время. Если ваши зимние каникулы уже закончились, а вы до сих пор хотите ощущение уюта и беззаботности, вам стоит обратить внимание на подборку мини-сериалов, которые вышли на стриминговой платформе Netflix в 2025 году.
В этой подборке – абсолютно разножанровые киноистории с разным количеством эпизодов, разным актерским составом, странами создания, съемочными группами и сюжетными линиями. Вы можете выбрать сериал, который вам нравится больше всего, или спланировать просмотр каждого из них, ведь небольшое количество эпизодов – это настоящее преимущество для тех, кто любит смотреть разные киноистории за короткий срок.
Среди новейших мини-сериалов, которые стоит увидеть каждому, – такие ленты:
- "Юношество"
- "Нулевой день"
- "Яблочный уксус"
- "Черный кролик"
- "Смерть от молнии"
- "Сирены"
- "Мертвые девушки"
- "Кошмары природы"
- "Извращённый путь"
- "Зверь внутри меня"
Какой мини-сериал вышел в 2026 году?
Если же вы уже успели посмотреть все мини-сериалы 2025 года, то стоит перейти к новинкам, которые уже появились на стриминговой платформе Netflix в 2026 году. Одной из таких является мини-сериал под названием "Убегай" – британская лента, премьера которой состоялась 1 января 2026 года.
Сериал уже успел полюбиться многим зрителям. Многие отмечают его главное преимущество – он насчитывает всего лишь 8 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 6,5 часов. Кроме того, особого внимания стоит то, что сериал держит в напряжении до последней минуты.
"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала
Сюжет разворачивается вокруг отчаявшегося отца, который ищет свою дочь. В процессе этих поисков он наталкивается на семейные тайны, которые буквально сбивают его с ног.