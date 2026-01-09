Режиссер Вероника Литкевич впервые поставила этот спектакль на украинской сцене. Пьесу Наталья Ворожбит написала по заказу немецкого театра в Эссене в 2023 году, а мировая премьера состоялась в 2024, пишет 24 Канал.

Какой сюжет в пьесе "Несуществующие"?

Это история о трех поколениях женщин одной семьи, которые переживают войну вдали от дома. Оказавшись в чужой "глянцевой" западноевропейской квартире, они будто замерли между прошлым и неопределенным будущим, однако упорно держатся за жизнь, любовь и юмор, и пытаются найти место, где смогут снова быть собой.

Я писала (эту пьесу – 24 Канал) заграницей и чувствовала всю гамму эмоций, которые испытывали мои персонажи,

– говорит Наталья.



Спектакль "Несуществующие" / Фото Марии Гнип

Для режиссера Вероники Литкевич это уже вторая премьера на Сцене Стрых. В прошлом году она запремьерила спектакль по текстам Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин". В спектакле "Несуществующие" режиссер не отступает от оригинального текста драматургини, вспоминая также личный опыт.

"Когда я выезжала за границу, через десять дней после полномасштабного вторжения, сидя в автобусе по дороге в неопределенность, в голове непрерывно крутились строки песни "Один в каноэ" – "У меня нет дома",

– вспоминает Вероника.

В то же время в "Несуществующих" есть немало кинематографических находок, которые будто подчеркивают абсурдность и отстраненность "легких сцен на фоне войны". Поэтому зрителей ждет живое музыкальное сопровождение бэнда, онлайн-трансляция вживую из другого помещения театра, немало записанных заранее видеофрагментов "как в кино или YouTube", в частности, интервью с журналистом Алексеем Сухановым.



Спектакль "Несуществующие" / Фото Марии Гнип

Команда "Несуществующих"

Сценография, костюмы и художница афиши – Анна Шкрогаль.

– Анна Шкрогаль. В главных ролях: народная артистка Украины Александра Бонковская, Надежда Шепетюк (Мария), Юлия Коржук, Евгения Мякенькая (Орыся), Дарья Федина, Анастасия Матусевич, Елизавета Цилык (Дарья), Валик – Андрей Войтюк, Дмитрий Каршневич (Валик), Сергей Литвиненко, Константин Ткаченко (Женя), Оксана Галив, Анна Ярмоленко (Алекс), Игорь Гаврилов, Юрий Чеков (Гриша), Олесь Федорченко (Рыжий), Ярослав Дерпак, народный артист Украины Александр Норчук (Кот), Орест Огородник (Кум Андрей), Остап Вакулюк (Сосед), Олег Андрощук (Продавец сантехники), Василий Коржук (русский).

Билеты на премьерные показы спектакля "Несуществующие" 13, 14, 30 января.

Каким для театра выдался 2025 год: цифры, события, награды

10 премьер состоялось в течение года на 4 сценах театра и впервые – привлекая 14 локаций здания, куда до сих пор не имели доступа зрители.

Гастрольные показы спектаклей в течение года состоялись 9 городах Украины и за рубежом – в Польше, Чехии и Финляндии. Спектакли "Червона рута", "Я, "Победа" и Берлин", "Земля", "Чума", "Птица на чердаке", "1984. Occupation", "Сирано де Бержерак" состоялись в Киеве, Ужгороде, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно, Черновцах, Черкассах, Одессе, Днепре.

Национальный театр имени Марии Заньковецкой принимал участие в международных и всеукраинских фестивалях .

Также театр инициировал проведение Международного танцевального фестиваля "М3 Fest", который состоялся впервые, и присоединился к организации "Фестиваля Первых пьес" вместе с Театром Ветеранов и Театром Несокрушимых (Unbroken).

Важным международным событием стало присоединение к Европейской театральной конвенции (ETC) . Это крупнейшая сеть европейских театров, объединяющая более 70 членов в 31 стране.

Театр Марии Заньковецкой приобщается к различным собраниям, которые инициируют и координируют сами же актеры. В течение 2025 года на нужды армии удалось привлечь более 3 миллионов гривен , благодаря донатам зрителей во время спектаклей во Львове и на гастролях.

Национальный театр имени Марии Заньковецкой получил две награды VII Всеукраинского театрального Фестиваля-Премии "ГРА": "Я, “Победа” и Берлин" по текстам Кузьмы Скрябина режиссера Вероники Литкевич победила в номинации "За лучший драматический спектакль камерной сцены", а Ярослав Дерпак – в номинации "За лучшую работу актера" за роль Кузьмы в этом же спектакле.



В 2025 в театре поставили спектакль "Я вижу, вас интересует тьма" / Фото пресс-службы