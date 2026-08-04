Один сезон и ни капли "воды": 5 напряженных сериалов, которые не растягивали на годы
Устали от сериалов, которые растягивают на годы ради рейтингов? Иногда лучшее, что могут сделать создатели – это вовремя поставить точку.
24 Канал подготовил подборку односезонных мини-сериалов, которые за несколько серий рассказывают целостную, напряженную историю и оставляют яркое послевкусие.
"Чернобыль"
Количество серий: 5
После катастрофического взрыва на АЭС ученый Валерий Легасов и чиновник Борис Щербина вынуждены действовать сообща, чтобы спасти континент. Они не доверяют друг другу, но объединяют усилия ради общей цели – остановить смертоносную радиацию. Впрочем, главным препятствием для них становится советская система, которая отчаянно пытается скрыть масштаб трагедии.
"Чернобыль": смотрите трейлер сериала онлайн
"Однажды ночью"
Количество серий: 8
Случайная ночь с очаровательной незнакомкой оборачивается для тихого студента Насира настоящим кошмаром. Утром он находит девушку мертвой, а все улики, в частности нож и пятна крови, указывают на него. Парень сразу попадает под жесткое давление полиции и суда, поэтому его единственным шансом на спасение становится опытный и циничный адвокат. В ожидании приговора Насир оказывается в тюрьме, где ему приходится немедленно освоить суровые правила криминального мира ради собственного выживания.
"Однажды ночью": смотрите трейлер сериала онлайн
"Мейр из Истауна"
Количество серий: 7
Жестокое убийство молодой матери-одиночки всколыхнуло маленький провинциальный городок, где все жители знают друг друга с детства. Расследование поручают опытному детективу по имени Мейр. Она шаг за шагом раскрывает ложь и обнажает давние тайны своих соседей, поэтому под подозрение попадает едва ли не каждый житель общины. В этом запутанном деле Мейр придется сделать выбор – между профессиональным долгом и желанием защитить близких.
"Мейр из Истауна": смотрите трейлер сериала онлайн
"Ферзевый гамбит"
Количество серий: 7
Потеряв мать в 1950-х годах, Бет Хармон попадает в приют, где неожиданно обнаруживает в себе феноменальный талант к шахматам. Взрослея, она быстро прокладывает себе путь к вершинам этого жесткого вида спорта. Однако главным испытанием для Бет становится борьба с собственными психологическими травмами и зависимостями, которые угрожают разрушить ее карьеру.
"Ферзевый гамбит": смотрите трейлер сериала онлайн
"Горничная"
Количество серий: 10
Посреди ночи молодая мать Алекс взяла маленькую дочь и сбегает от мужа-агрессора. Она остается без денег, поддержки и крыши над головой. Девушка устраивается уборщицей и начинает ежедневную изнурительную борьбу с бедностью и бюрократией. Эта трогательная история о готовности преодолеть любые препятствия ради безопасности собственного ребенка точно не оставит вас равнодушными.
"Горничная": смотрите трейлер сериала онлайн
Выбирайте сериал под настроение, заваривайте чай и готовьтесь к просмотру без риска застрять в бесконечных сезонах. А если вы уже пересмотрели все эти мини-сериалы и ищете что-то не менее динамичное, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой самых ожидаемых сериалов августа этого года.