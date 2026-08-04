Один сезон и ни капли "воды": 5 напряженных сериалов, которые не растягивали на годы

Устали от сериалов, которые растягивают на годы ради рейтингов? Иногда лучшее, что могут сделать создатели – это вовремя поставить точку.

24 Канал подготовил подборку односезонных мини-сериалов, которые за несколько серий рассказывают целостную, напряженную историю и оставляют яркое послевкусие.

"Чернобыль"

Количество серий: 5

После катастрофического взрыва на АЭС ученый Валерий Легасов и чиновник Борис Щербина вынуждены действовать сообща, чтобы спасти континент. Они не доверяют друг другу, но объединяют усилия ради общей цели – остановить смертоносную радиацию. Впрочем, главным препятствием для них становится советская система, которая отчаянно пытается скрыть масштаб трагедии.

"Чернобыль": смотрите трейлер сериала онлайн

"Однажды ночью"

Количество серий: 8

Случайная ночь с очаровательной незнакомкой оборачивается для тихого студента Насира настоящим кошмаром. Утром он находит девушку мертвой, а все улики, в частности нож и пятна крови, указывают на него. Парень сразу попадает под жесткое давление полиции и суда, поэтому его единственным шансом на спасение становится опытный и циничный адвокат. В ожидании приговора Насир оказывается в тюрьме, где ему приходится немедленно освоить суровые правила криминального мира ради собственного выживания.

"Однажды ночью": смотрите трейлер сериала онлайн

"Мейр из Истауна"

Количество серий: 7

Жестокое убийство молодой матери-одиночки всколыхнуло маленький провинциальный городок, где все жители знают друг друга с детства. Расследование поручают опытному детективу по имени Мейр. Она шаг за шагом раскрывает ложь и обнажает давние тайны своих соседей, поэтому под подозрение попадает едва ли не каждый житель общины. В этом запутанном деле Мейр придется сделать выбор – между профессиональным долгом и желанием защитить близких.

"Мейр из Истауна": смотрите трейлер сериала онлайн

"Ферзевый гамбит"

Количество серий: 7

Потеряв мать в 1950-х годах, Бет Хармон попадает в приют, где неожиданно обнаруживает в себе феноменальный талант к шахматам. Взрослея, она быстро прокладывает себе путь к вершинам этого жесткого вида спорта. Однако главным испытанием для Бет становится борьба с собственными психологическими травмами и зависимостями, которые угрожают разрушить ее карьеру.

"Ферзевый гамбит": смотрите трейлер сериала онлайн

"Горничная"

Количество серий: 10

Посреди ночи молодая мать Алекс взяла маленькую дочь и сбегает от мужа-агрессора. Она остается без денег, поддержки и крыши над головой. Девушка устраивается уборщицей и начинает ежедневную изнурительную борьбу с бедностью и бюрократией. Эта трогательная история о готовности преодолеть любые препятствия ради безопасности собственного ребенка точно не оставит вас равнодушными.

"Горничная": смотрите трейлер сериала онлайн

Выбирайте сериал под настроение, заваривайте чай и готовьтесь к просмотру без риска застрять в бесконечных сезонах. А если вы уже пересмотрели все эти мини-сериалы и ищете что-то не менее динамичное, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой самых ожидаемых сериалов августа этого года.