24 Канал зібрав добірку мінісеріалів з одним сезоном, які розповідають цілісну, напружену історію за кілька серій і залишають після себе яскравий післясмак.

"Чорнобиль"

Кількість серій: 5

Після катастрофічного вибуху на АЕС вчений Валерій Легасов і урядовець Борис Щербина мусять діяти разом, щоб урятувати континент. Вони не довіряють один одному, але об'єднують зусилля ради спільної мети – зупинити смертоносну радіацію. Втім, головною перешкодою для них стає радянська система, яка відчайдушно намагається приховати масштаб трагедії.

"Чорнобиль": дивіться трейлер серіалу онлайн

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"Одного разу вночі"

Кількість серій: 8

Випадкова ніч із чарівною незнайомкою обертається для тихого студента Насіра справжнім жахіттям. Вранці він знаходить дівчину мертвою, а всі докази, зокрема ніж і плями крові, вказують на нього. Хлопець одразу потрапляє під жорсткий тиск поліції та суду, тож його єдиним шансом на порятунок стає досвідчений і цинічний адвокат. В очікуванні вироку Насір опиняється у в'язниці, де мусить негайно засвоїти суворі правила кримінального світу заради власного виживання.

"Одного разу вночі": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Мейр з Істтауна"

Кількість серій: 7

Жорстоке вбивство молодої матері-одиначки сколихує маленьке провінційне містечко, де всі мешканці знають одне одного з дитинства. Розслідування доручають досвідченій детективці, на ім'я Мейр. Вона крок за кроком розкриває брехню та оголює давні таємниці своїх сусідів, тому під підозру потрапляє чи не кожен житель громади. У цій заплутаній справі Мейр доведеться зробити вибір – між професійним обов'язком і бажанням захистити близьких.

"Мейр з Істтауна": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Ферзевий гамбіт"

Кількість серій: 7

Втративши матір у 1950-х роках, Бет Гармон потрапляє до притулку, де несподівано відкриває в собі феноменальний талант до шахів. Зростаючи, вона швидко прокладає собі шлях до вершини цього жорсткого спорту. Однак головним випробуванням для Бет стає боротьба з власними психологічними травмами та залежностями, які загрожують знищити її кар'єру.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Покоївка"

Кількість серій: 10

Посеред ночі молода мати Алекс забирає маленьку доньку й тікає від чоловіка-аб'юзера. Вона залишається без грошей, підтримки та даху над головою. Дівчина влаштовується прибиральницею та починає щоденну виснажливу боротьбу з бідністю та бюрократією. Це зворушлива історія про готовність подолати будь-які перешкоди заради безпеки власної дитини точно не залишить вас байдужими.

"Покоївка": дивіться трейлер серіалу онлайн

Обирайте серіал собі під настрій, заварюйте чай та готуйтеся до перегляду без ризику застрягнути в нескінченних сезонах. А якщо ви вже передивилися всі ці мінісеріали й шукаєте щось не менш динамічне, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою найочікуваніших серіалів серпня цього року.