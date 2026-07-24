24 Канал зібрав серіали, які варто занести в календар уже зараз.

"Стерлінг Пойнт"

5 серпня 2026 року

Prime Video

Новий драматичний серіал про брата й сестру, які несподівано успадковують острів від дідуся, з яким майже не спілкувалися. Замість сімейної ідилії на них чекають старі таємниці й непрості рішення.

"Стерлінг Пойнт": дивитись трейлер

"Сто років самотності", 2 сезон

5 серпня 2026 року

Netflix

Макондо знову відкриває свої двері. Продовження екранізації культового роману Ґабріеля Гарсії Маркеса обіцяє ще більше магічного реалізму, сімейних драм і подій, які складно пояснити логікою.

"Сто років самотності": дивитись трейлер

"Липке кохання"

7 серпня 2026 року

Netflix

Амбітна прокурорка втрачає пам'ять і прокидається поруч із тренером з боксу, який стверджує, що вони пара. Звучить як погана ідея? Саме тому хочеться подивитися.

"Липке кохання": дивитись трейлер

"Анна Піджон"

7 серпня 2026 року

USA Network

Колишня мешканка великого міста після особистої трагедії стає рейнджеркою національного парку й розслідує злочини серед дикої природи. Детектив із красивими краєвидами – непогане поєднання.

"Анна Піджон": дивитись трейлер

"Річер", 4 сезон

12 серпня 2026 року

Prime Video

Джек Річер знову мандрує Америкою, але традиційно не може спокійно пройти повз злочинців. Нове місто, нові вороги й ще більше бійок – усе, за що цей серіал і полюбили.

"Річер", 4 сезон: дивитись трейлер

"Жінки в синьому", 2 сезон

12 серпня 2026 року

HBO

Поліцейський трилер повертається. Чотири жінки продовжують боротьбу із серійним убивцею та системою, яка довго робила вигляд, що проблеми не існує.

"Жінки в синьому": дивитись трейлер

"Моя блискуча кар'єра"

13 серпня 2026 року

Netflix

Молода письменниця обирає кар'єру замість "правильного" життя. Але, як це часто буває, кохання приходить саме тоді, коли його ніхто не планував.

"Моя блискуча кар'єра": дивитись трейлер

"Ліхтарі"

16 серпня 2026 року

HBO

Новий серіал за мотивами Green Lantern розповість про двох міжгалактичних поліцейських, які розслідуватимуть загадкове вбивство... у самому серці Америки. Звучить дивно? Це HBO, їм можна.

"Ліхтарі": дивитись трейлер

"Кривава жертва"

20 серпня 2026 року

Netflix

Детектив зі Стокгольма змушений працювати разом із батьком, з яким давно не спілкується. Їхня мета – знайти серійного вбивцю, який полює на поліцейських. Напруга гарантована.

"Кривава жертва": дивитись трейлер

"Ліан", 2 сезон

27 серпня 2026 року

Netflix

Після розлучення й народження онуки Ліан намагається почати життя заново. Другий сезон обіцяє нові стосунки, незручні сімейні моменти й багато самоіронії.

"Ліан", 2 сезон: дивитись трейлер

"Темна матерія"

28 серпня 2026 року

Apple TV+

Один із найочікуваніших науково-фантастичних серіалів року повертається. Попереду – ще більше альтернативних реальностей, складних виборів і запитань про те, ким ми є насправді.

"Темна матерія": дивитись трейлер

"Ла Фосс", 3 сезон

28 серпня 2026 року

Netflix

Турецький кримінальний хіт продовжується. Команда детективів і далі розслідує злочини проти жінок, а особисті драми героїв стають не менш напруженими, ніж самі справи.

"Ла Фосс", 3 сезон: дивитись трейлер

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