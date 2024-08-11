Киновечер в темноте: 3 мини-сериала, которые следует скачать, когда нет света
Уже несколько лет украинцы постоянно переживают блэкауты. Российские военные продолжают обстреливать нашу энергетику, поэтому отключения света совсем нередкость. В таких случаях всегда можно скачать интересный сериал.
Надеемся, что ситуация в украинской энергетике таки улучшится. Однако также понимаем – отключения света пока неизбежны. Какие сериалы стоит посмотреть, когда нет электричества, расскажет Кино 24.
Кстати Отличный выбор на выходные: 3 украинских мини-сериала, которые вы посмотрите за вечер
"Рипли"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
События сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1960-х годов. Том Рипли – мошенник, который подделывает чужие банковские счета. Однажды мужчине предлагают отправиться в Италию, чтобы привезти сына к отцу. Когда Том встречает парня, то решает изменить свою жизнь. Теперь он хочет стать состоятельным человеком.
"Рипли": смотрите онлайн трейлер сериала
"В ее глазах"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
В сериале рассказывается о женщине Луизе, которая сама воспитывает ребенка. Как-то она знакомится с симпатичным мужчиной, когда отдыхает в баре. Впоследствии главная героиня узнает, что он – ее новый руководитель, который к тому же имеет жену. Луизе удается сблизиться с ней и узнать много интересного об их отношениях.
"В ее глазах": смотрите онлайн трейлер сериала
"Дрянь"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 12
В центре сюжета – женщина Дрянь, которая проживает в Лондоне. Ей примерно 30 лет, имеет кафе, любит интрижки и не может наладить отношения с родными. Недавно главная героиня потеряла подругу, поэтому теперь борется с внутренней трагедией. Дрянь запуталась и совсем не знает, что делать дальше.
"Дрянь": смотрите онлайн трейлер сериала
Отключение света – не повод скучать. Загружайте интересные сериалы и проводите время с пользой!