Короткие и увлекательные: 3 интересных мини-сериала для идеального выходного

Нет ничего приятнее в выходные, чем окунуться в интересную киноисторию, которая перенесет в другой мир. Но иногда нет настроения просматривать сериал на несколько сезонов. К счастью, существует множество коротких и увлекательных драм.

Кино 24 расскажет о качественных и высокорейтинговых мини-сериалах, что украсят ваш вечер. В них максимум напряжения, поворотов в сюжете и ярких моментов.

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"Молодой Папа"

Год: 2016

Жанр: драма

Количество серий: 10

Рейтинг IMDb: 8,3

Сериал рассказывает о вымышленном Папе Пие XIII, первом американце в этой роли. На посту он ведет себя эксцентрично и непредсказуемо. Из-за этого кардиналы плетут против него различные интриги. В какой-то момент Пий оказывается перед риском потерять всех дорогих ему людей, и даже веру в Бога.

"Молодой Папа": смотрите трейлер онлайн

"Призрак дома на холме"

Год: 2018

Жанр: ужасы, драма, сверхъестественное

Количество серий: 10

Рейтинг IMDb: 8,5

Хью и Оливия Крейны летом 1992 года решают переехать в дом на холме, чтобы отремонтировать и продать его, а взамен приобрести собственное имение. Но ремонт занимает гораздо больше времени, а в доме начинают происходить странные вещи. Семья переезжает. Через 26 лет братья и сестры Крейны воссоединяются в том же доме из-за новой потери.

"Призрак дома на холме": смотрите трейлер онлайн

"Лучшая сестра"

Год: 2025

Жанр: криминал, триллер

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 7,0

Хлоя и Ники – родные сестры, жизнь которых пошла разными путями. Хлоя живет в счастливом браке с мужем, а Ники борется с зависимостью. Но когда у Хлои внезапно умирает муж, женщина оказывается в отчаянии и отчаянии. Узнавая секреты любимого, она понимает, что вся их жизнь была ложью. Только поддержка близкого человека может помочь.

"Лучшая сестра": смотрите трейлер онлайн