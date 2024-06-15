Что посмотреть на Netflix, даже без света: 3 мини-сериала, которые затягивают с первой серии

На случай, если вы ищете занятие во время отключения света, лучшим вариантом будет наслаждаться качественным мини-сериалом на Netflix. Эти истории идеально подходят для тех, кто ценит свое время.

Поэтому в новой подборке от Кино 24 ищите своего фаворита. Выберите ленту и совсем не почувствуете, как быстро время пройдет во время просмотра.

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"Твоя первая последняя ложь"

В 2024 году вышел британский мини-сериал в жанре триллера, что является экранизацией бестселлера Гарлана Кобена. В нем сыграли Мишель Киган, Адил Ахтар, Джоанна Ламли и Ричард Армитадж.

Сериал создан компанией Quay Street Productions. По сюжету, бывшая бывшая военная Майя случайно видит своего убитого мужа на видео, она открывает опасный заговор, который длился годами.

"Твоя первая последняя ложь": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Калейдоскоп"

Искусный вор и его команда спланировали огромное ограбление, целью которого было украсть чрезвычайно большую сумму – 7 миллиардов долларов. Они тщательно подготовились к воплощению плана, учитывая все детали. Однако во время выполнения преступления они сталкиваются с неожиданным предательством среди собственных рядов.

Эта измена, а также жадность отдельных участников команды, становятся главными препятствиями на пути к успеху. Смогут ли они все же достичь своей цели, или потерпят крах из-за внутренних разногласий?

"Калейдоскоп": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Женщина в доме напротив девушки в окне"

Каждый день жизни Анны пронизывает грусть, которая не отличается от предыдущего. С бокалом вина в руке она стоит у окна и наблюдает, как жизнь неспешно проходит мимо нее. Однако все меняется, когда в соседний дом переезжают обаятельный сосед и его очаровательная дочь. Для Анны это становится светом в конце тоннеля, возможностью вновь ощутить живую и интересную жизнь.

Но это новое чувство внезапно обрывается, когда она становится свидетелем жестокого убийства. Кажется, что это произошло, но действительно ли это так, или это было ее воображение, Анна пока не знает.

"Женщина в доме напротив девушки в окне": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Ознакомьтесь с описаниями сюжетов фильмов и посмотрите трейлеры, чтобы точно не ошибиться в выборе ленты.