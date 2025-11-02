3 захватывающих мини-сериала Netflix для идеального воскресенья
- На Netflix доступны три мини-сериала для разного настроения: "Ход королевы", "Резиденция" и "Четыре времени года".
- "Ферзевый гамбит" рассказывает о шахматистке Бет Гармон, "Резиденция" – о детективе Корделии Капп, а "Четыре времени года" – о трудностях в отношениях трех пар друзей.
Безупречные выходные – это когда можно завернуться в уютный плед, налить себе горячего чая, забыть о рутинной жизни и окунуться в интересную историю. Для просмотра в небольшой период времени прекрасно подойдут мини-сериалы – с коротким, но увлекательным сюжетом.
На платформе Netflix можно найти множество коротких шоу, которые можно посмотреть за один раз. 24 Канал подобрал 3 мини-сериала для разного настроения – от триллера до комедии.
"Ход королевы"
Количество серий: 7
Жанр: психологический триллер
Если вы до сих пор не посмотрели этот сериал, обязательно сделайте это в это воскресенье. Он рассказывает о Бет Гармон – гениальной шахматистке с непростой жизнью. Ее цель – подняться на вершину турнира, где доминируют мужчины. В то же время девушка борется с алкогольной и наркотической зависимостями.
"Ход королевы": смотрите трейлер онлайн
"Резиденция"
Количество серий: 8
Жанр: криминал, детектив
Сериал рассказывает об эксцентричной детективке Корделии Капп, которую внезапно вызывают в Белый дом – там произошло убийство. Никто не может покинуть здание, пока Корделия тщательно не проведет свое расследование. Это увлекательная детективная история с уникальным сюжетом, что идеальна для просмотра в выходной.
"Резиденция": смотрите трейлер онлайн
"Четыре времени года"
Количество серий: 8
Жанр: комедия, мелодрама
Три пары друзей каждый сезон отправляются в отпуск вместе. Но однажды все меняется: Ник объявляет о разводе после 25 лет брака и приезжает на отдых с молодой девушкой. Героям приходится раскрыть старые обиды, признаться о кризисах в отношениях и столкнуться с неожиданными признаниями.
"Четыре времени года": смотрите трейлер онлайн
