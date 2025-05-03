На одном дыхании: лучшие мини-сериалы Netflix до 6 серий

В ритме современной жизни не всегда хватает времени на длинные сериалы с десятками сезонов. Именно поэтому короткие ленты станут хорошим вариантом для тех, кто хочет окунуться в интересную историю и завершить просмотр за один или два вечера.

Стриминговая платформа Netflix может предложить немало увлекательных проектов, которые имеют примерно шесть серий. Кино 24 подготовил подборку самых интересных мини-сериалов, что подарят вам незабываемый вечер.

Интересно Самый популярный детективный мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за один вечер

"Когда они нас увидят" (2019)

В центре сюжета – реальная история пяти подростков-афроамериканцев и мексиканцев из Гарлема. Кевина, Реймонда, Антрона, Юсефа и Кори обвинили в жестоком изнасиловании белой женщины. Это произошло в Центральном парке Нью-Йорка в 1989 году. Хотя главные герои точно не совершали этого преступления, им все равно никто не верит. Впрочем, они еще не догадываются, что настоящий преступник появится только через много лет.

"Когда они нас увидят": смотрите трейлер сериала онлайн

Отметим, ранее наша редакция рассказывала о самых ожидаемых сериалах мая, которые стоит посмотреть.

"Телохранитель" (2018)

Ветеран войны Дэвид Бадд работает офицером управления безопасности королевской семьи и правительства Великобритании. Мужчина должен охранять министра внутренних дел Джулию Монтегю. Однако продуктивной работе офицера мешают его собственные взгляды, которые значительно отличаются от тех, кого он должен защищать. Так, между охранником и министром возникает эмоциональное напряжение на фоне политических интриг и террористических угроз.

"Телохранитель": смотрите трейлер сериала онлайн

"Инсайдер" (2022)

Сюжет сериала разворачивается вокруг историй трех разных героев. Заключенный Джефферсон готовится к смертной казни, ведь убил много людей. В то же время священник Гарри работает и проживает в небольшой деревне, а учительница Дженис преподает математику. Однажды судьбы этих людей неожиданно пересеклись, из-за чего герои оказываются втянутыми в дилемму, которая приведет одного из них к убийству.

"Инсайдер": смотрите трейлер сериала онлайн