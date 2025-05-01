Новый сезон популярного "И просто так", триллер "Сирена" о женщинах, премьеры от Netflix – редакция Кино 24 собрала главные сериальные премьеры этого месяца.

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"Четыре времени года"

Премьера: 1 мая на Netflix

Комедийный сериал расскажет о трех парах друзей, которые каждый сезон едут в совместный отпуск. Но внезапно все меняется, когда одна из пар разводится. В очередную поездку мужчина берет с собой значительно более молодую женщину.

"Четыре времени года: смотрите трейлер онлайн

"Ходячие мертвецы: Мертвый город" 2 сезон

Премьера: 4 мая на AMC

Сиквел одного из лучших сериалов о зомби расскажет о Мэгги и Ниган. Они отправляются в путешествие по апокалиптическому Манхэттену, чтобы найти украденного сына.

"Ходячие мертвецы: Мертвый город": смотрите трейлер онлайн

"Покерфейс" 2 сезон

Премьера: 8 мая на Peacock

Официантка в казино Чарли Кейл имеет особую способность – понимать, когда кто-то врет. Девушка убегает от своего босса и решает путешествовать по Америке. На пути она использует свои способности и заодно помогает другим раскрывать преступления.

"Покерфейс": смотрите трейлер онлайн

"Любовь, смерть и роботы" 4 сезон

Премьера: 15 мая на Netflix

Возвращение анимационного сериала-антологии, основанный на фантастическом фильме "Тяжелый металл", будет иметь в основе новую историю. Несмотря на то, что рассказы не связаны друг с другом, все они будут касаться любви, смерти и роботов.

"Любовь, смерть и роботы": смотрите трейлер онлайн

"Дастер"

Премьера: 15 мая на HBO и MAX

События сериала разворачиваются на юго-западе в 1972 году. В центре сюжета – первая темнокожая женщина-агент ФБР, которая борется с преступной группировкой. Ей помогает талантливый водитель-беглец.

"Дастер": смотрите трейлер онлайн

"Убийца-бот"

Премьера: 16 мая на Apple TV+

Главный герой – охранный андроид по имени Убийцебот. Он имеет возможность мыслить свободно, но скрывает это. Убийцебот выполняет жестокие и опасные задачи, чувствуя тягу к людям и одновременно удивление из-за их слабости.

"Убийцебот": смотрите трейлер онлайн

"Девять идеальных незнакомцев" 2 сезон

Премьера: 21 мая на Hulu и Prime Video

Увлекательный киллер с Николь Кидман рассказывает о событиях в элитном пансионате в Австралии. Сюда приезжает девять человек, которые хотят отдохнуть телом и душой. Но это удается далеко не всем. В новом сезоне героиня Николь Кидман снова организует ретрит, на этот раз в Австрии.

"Девять идеальных незнакомцев": смотрите трейлер онлайн

"Сирены"

Премьера: 22 мая на Netflix

Девон – главная героиня, которая волнуется из-за отношений своей сестры Симоны с ее новой руководительницей Микаэлой. Женщина решается вмешаться, не осознавая, каким соперником является Микаэла. Все девушки отправляются на уикенд в поместье светской львицы на берег океана, где и выясняют отношения.

"Сирены": смотрите трейлер онлайн

"И просто так" 3 сезон

Премьера: 29 мая на HBO и MAX

Знаменитый сериал возвращается, чтобы рассказать о приключениях Керри, Миранды и Шарлотты. Второй сезон заинтриговал появлением Эйдана, поэтому в новых сериях станет известно, сможет ли он восстановить отношения с главной героиней Кэрри. Продолжится история и других героинь.

"И просто так": смотрите трейлер онлайн

"Лучшая сестра"

Премьера: 29 мая на Prime Video

Сериал рассказывает о двух сестрах с непростыми отношениями. Хлоя живет с мужем и сыном, а ее сестра борется с наркотической зависимостью. Их мир переворачивает убийство мужа Хлои. В то же время это событие помогает открыть семейные тайны, что скрывались годами.

"Лучшая сестра": смотрите трейлер онлайн