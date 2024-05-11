В подборке Кино 24 вы найдете 2 интересные короткие сериалы, которые можно за выходные посмотреть на Netflix, что захватит ваши чувства и оставит незабываемые впечатления

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"Настоящий мужчина"

Сериал создан на основе романа Тома Вулфа. В центре сюжета крупный застройщик Чарли Крокер, который на грани банкротства. Мужчину преследует одна проблема за другой, но он уверен в том, что выберется из неприятностей и даже сможет воспользоваться ими для собственного блага.

"Настоящий мужчина": смотрите трейлер онлайн

"Олененок"

Драматический триллер в жанре черной комедии – это адаптация автобиографического шоу Ричарда Гадда, основанное на его реальном опыте. История разворачивается вокруг 20-летнего бармена, работающего в баре. Там он встречает растерянную женщину и решает угостить ее чаем.

Марта воспринимает этот акт доброты как привязанность к ней, начинает преследовать мужчину и присылать сотни писем. На фоне этого бармен разбирается с собственными психологическими проблемами и пытается уладить личную жизнь.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

Все эти сериалы можно посмотреть за выходные, ведь "Настоящий мужчина" имеет 6 эпизодов, а "Оленя" – 7. Желаем приятных выходных и просмотра!