У підбірці Кіно 24 ви знайдете 2 цікаві короткі серіали, які можна за вихідні переглянути на Netflix, що захопить ваші почуття та залишить незабутні враження

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"Справжній чоловік"

Серіал створений на основі роману Тома Вулфа. У центрі сюжету великий забудовник Чарлі Крокер, який на межі банкрутства. Чоловіка переслідує одна проблема за іншою, але він впевнений у тому, що вибереться з неприємностей та навіть зможе скористатися ними для власного блага.

"Справжній чоловік": дивіться трейлер онлайн

"Оленя"

Драматичний трилер у жанрі чорної комедії – це адаптація автобіографічного шоу Річарда Гадда, що засноване на його реальному досвіді. Історія розгортається навколо 20-річного бармена, що працює у барі. Там він зустрічає розгублену жінку та вирішує пригостити її чаєм.

Марта сприймає цей акт доброти як прихильність до неї, починає переслідувати чоловіка і надсилати сотні листів. На тлі цього бармен розбирається з власними психологічними проблемами і намагається залагодити особисте життя.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

Усі ці серіали можна переглянути за вихідні, адже "Справжній чоловік" має 6 епізодів, а "Оленя" – 7. Бажаємо приємних вихідних і перегляду!