Мини-сериалы прекрасно подходят для людей, у которых мало времени. Их можно включить в дороге, вечером перед сном или утром, пока завтракаете, собираетесь на работу или учебу.

Сегодня редакция Кино 24 расскажет о мини-сериалах от Netflix, которые можно посмотреть за день. Выделите себе время для просмотра в эти выходные – вы точно не пожалеете, ведь сюжеты действительно захватывающие.

Тоже интересно Стали настоящими хитами: 4 популярные сериалы Netflix, которые взорвали тикток

"Юношество"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

13-летнего Джейми Миллера арестовывают по подозрению в убийстве Кэти Леонард. Сначала парень находится в полицейском участке для допроса, а позже – в детском психиатрическом учреждении. В ходе расследования и опроса детского психолога выясняется, что он был жертвой школьной травли, связанной с субкультурой инцелов.

Для справки! Инцелы – это интернет-субкультура, члены которой считают себя неспособными найти романтического или сексуального партнера, несмотря на желание это сделать.

"Юношество": смотрите трейлер онлайн

"Неукротимый"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 6

В сериале рассказывается о специальном агенте элитного отделения Службы национальных парков Кайле Тернере. Он работает над соблюдением человеческих законов в дикой природе. Во время расследования жестокой смерти герою приходится столкнуться с темными тайнами парка и собственным прошлым.

"Неукротимый": смотрите трейлер онлайн

"Сирены"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 5

Девон считает, что у ее сестры Симоны ужасные отношения с новой начальницей, светской львицей Микаэлой Келл. Роскошная жизнь женщины как наркотик для Девон, поэтому Симона решает вмешаться, однако она не подозревает, с какой грозной соперницей будет иметь дело. События сериала происходят в течение одного уикенда в поместье.

"Сирены": смотрите трейлер онлайн

Важно! Ранее мы писали, какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix.