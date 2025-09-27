Мінісеріали чудово підходять для людей, в яких обмаль часу. Їх можна увімкнути в дорозі, ввечері перед сном або ж зранку, поки снідаєте, збираєтесь на роботу чи навчання.

Сьогодні редакція Кіно 24 розповість про мінісеріали від Netflix, які можна подивитися за день. Виділіть собі час для перегляду цими вихідними – ви точно не пошкодуєте, адже сюжети справді захопливі.

"Юнацтво"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

13-річного Джеймі Міллера заарештовують за підозрою у вбивстві Кеті Леонард. Спершу хлопець перебуває у поліційній дільниці для допиту, а пізніше – у дитячій психіатричній установі. Під час розслідування й опитування дитячого психолога з'ясовується, що він був жертвою шкільного цькування, пов'язаного з субкультурою інцелів.

Для довідки! Інцели – це інтернет-субкультура, члени якої вважають себе нездатними знайти романтичного або сексуального партнера, попри бажання це зробити.

"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн

"Неприборканий"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

У серіалі розповідається про спеціального агента елітного відділення Служби національних парків Кайла Тернера. Він працює над дотриманням людських законів у дикій природі. Під час розслідування жорстокої смерті героєві доводиться стикнутися з темними таємницями парку і власним минулим.

"Неприборканий": дивіться трейлер онлайн

"Сирени"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 5

Девон вважає, що у її сестри Сімони жахливі стосунки з новою начальницею, світською левицею Мікаелою Келл. Розкішне життя жінки як наркотик для Девон, тож Сімона вирішує втрутитися, однак вона не підозрює, з якою грізною суперницею матиме справу. Події серіалу відбуваються протягом одного вікенду в маєтку.

"Сирени": дивіться трейлер онлайн

