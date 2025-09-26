Саме завдяки цій соцмережі деякі проєкти отримали ще більшу популярність і навіть культовий статус. Кіно 24 розповідає про серіали, які розірвали тікток і закохали в себе нову аудиторію.

Які серіали стали популярними у тіктоці?

"Венздей"

Венздей Аддамс опиняється в академії "Невермор", де навчаються діти з особливими здібностями. Дівчина намагається контролювати власні сили й водночас стикається з серією жахливих убивств у містечку. З кожним кроком у розслідуванні Венздей дізнається все більше про темні таємниці школи та власної родини.

"Венздей": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Ідол"

Після нервового зриву попзірка Джоселін повертається на сцену. Вона намагається довести усім навколо, що знову варта слави. У цей момент у її житті з'являється Тедрос – загадковий власник клубу, який швидко знаходить шлях до серця дівчини. Головні герої починають зустрічатися, проте їхні стосунки стають небезпечною сумішшю пристрасті й контролю.

"Ідол": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Коли завмирає серце"

Одного дня в британській школі знайомляться двоє хлопців – Чарлі та Нік. На перший погляд, вони дуже різні. Так, один із них давно відкрито говорить про свою сексуальну орієнтацію, тоді як інший лише починає розуміти власні вподобання. Попри власні страхи та тиск з боку суспільства, їхня дружба з кожним днем перетворюється у щось більше.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Джинні й Джорджія"

Джинні з мамою Джорджією та молодшим братом переїжджають у нове місто, щоб розпочати життя спочатку. Дівчина намагається знайти друзів у школі, тоді як її мама будує для сім'ї "ідеальне" майбутнє. Втім, за досконалою картинкою ховаються таємниці минулого Джорджії, здатні зруйнувати все.

"Джинні й Джорджія": дивіться трейлер серіалу онлайн

