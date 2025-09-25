Саме для таких моментів створені серіали з короткими серіями. Вони дозволяють поринути у сюжет навіть під час короткої поїздки. Кіно 24 зібрав добірку серіалів для дорослих і підлітків, які можна подивитися дорогою на навчання або роботу. З цими стрічками навіть найтриваліший маршрут перетворюється на захопливу пригоду.

Які короткі серіали можна подивитися в транспорті?

"Бруклін 9-9"

Тривалість серії: 20-22 хвилин

У Брукліні команда детективів розслідує злочини. Однак понад усе у відділі поліції цінують гумор і дружбу. Джейк Перальта – талановитий, але безвідповідальний детектив, який завжди потрапляє в кумедні ситуації. Разом з ним працює Емі Сантьяго, яка розкриває справи та стикається з абсурдністю бюрократії. Водночас їхній бос Рей та інші колеги створюють веселий хаос у відділі, за яким цікаво спостерігати.

"Бруклін 9-9": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Сучасне кохання"

Тривалість серії: 29-35 хвилин

Цей серіал розповідає різні історії стосунків людей, які живуть у Нью-Йорку. Герої стрічки стикаються з радощами та випробуваннями кохання у всіх його проявах. Драматичні моменти переплітаються з легким гумором, змушуючи глядача переживати всі емоції разом з персонажами.

"Сучасне кохання": дивіться трейлер серіалу онлайн

"У дев'ятому номері"

Тривалість серії: 30 хвилин

Кожна серія цього серіалу – окрема темна історія, пов'язана з числом 9. Це може бути номер квартири, готелю чи іншого таємничого місця, де відбуваються дивні події. Герої серіалу постійно потрапляють у незвичайні, а часом жахливі ситуації, що тримають глядачів у напрузі до останнього кадру.

"У дев'ятому номері": дивіться трейлер серіалу онлайн

