Це розповідь про стриптизерку. Життя жінки змінюється після зустрічі з заможною родиною, яка пов'язана з імперією краси й злочинною схемою. Що подивитися, якщо сподобався серіал "Ціна краси", розповість Кіно 24.
Не пропустіть 2 турецьких серіали з небанальним сюжетом, від яких неможливо відірватись
"Династія"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 108
Харизматична та хитра Феллон Керрінгтон готова стати операційною директоркою глобальної енергетичної імперії свого батька. Однак Блейк Керрінгтон викликає доньку і її брата Стівена в Атланту не для того, щоб оголосили про підвищення, а щоб познайомити їх із майбутньою мачухою Крістал.
У серіалі розповідається про дві найбагатші родини Америки, Керрінгтон і Колбі, які ворогують через статки та дітей.
"Династія": дивіться трейлер онлайн
"Спадкоємці"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 39
Сім'ї Роїв належить величезна медіаімперія. Коли у Логана Роя починаються проблеми зі здоров'ям, його діти, Кендалл, Шив, Роман і Коннор, вступають у боротьбу, аби контролювати бізнес.
"Спадкоємці": дивіться трейлер онлайн
"Індустрія"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 34
За сюжетом, випускники борються за постійні посади у престижному інвестиційному банку Pierpoint & Co. Лише нещодавно вони закінчили навчання у коледжах, а тепер стикаються з безжальним фінансовим світом.
Економіка багатьох країн змінилася після кризи 2008 року, що вплинуло на фінансову систему. Хлопці й дівчата хочуть досягти успішної кар'єри у банківській сфері та вивчають певні тонкощі. Головні герої ще не визначились, що для них важливіше: кар'єра, сексуальне життя, наркотики чи чесний і гідний шлях.
"Індустрія": дивіться трейлер онлайн
Зауважимо! Раніше на нашому сайті вийшов матеріал про серіали, схожі на "Відьмака".