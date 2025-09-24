Водночас чимало людей шукають турецькі серіали, в яких небанальний сюжет. Якщо це саме ви – дивіться добірку від редакції Кіно 24.
"Анонімні коханці"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
Джем з дитинства не вірить у кохання. Чоловік працює у "Лікарні кохання" і одного разу його життя змінюється, адже туди приходить жінка на ім'я Хазал, яка вірить у справжні почуття і не боїться ділитися ними.
Джем починає відчувати емоції, від яких довгий час тримався якомога далі. Чим більше часу герой проводить з Хазал, тим сильніше змінюється. Він бачить, що кохання може робити людей щасливими.
"Анонімні коханці": дивіться трейлер онлайн
"Життя на кону"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
Іса працював спортивним оглядачем. Однак він втратив роботу, нажив ворогів і перебуває у відчаї. Якось у житті героя з'являється привид бізнесмена Рафіка, який пропонує укласти угоду.
Так, Іса має знайти того, хто вбив Рафіка, аби його дух віднайшов спокій, інакше зіткнеться з неприємностями. Тепер головний герой має розкрити таємницю смерті, щоб удача повернулась до нього.
"Життя на кону": дивіться трейлер онлайн
