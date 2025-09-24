Саме тому Кіно 24 підготував добірку найкращих серіалів 2000-х, які точно варто переглянути. Обирайте стрічку з переліку та відчуйте магію улюблених історій знову.

Які культові серіали 2000-х варто подивитися ввечері?

"Надприродне" (2005 – 2020)

У центрі сюжету – історія братів Сема і Діна Вінчестерів, які полюють за надприродними істотами, що становлять загрозу людству. Подорож головних героїв починається з пошуку зниклого батька. Однак пізніше перетворюється в боротьбу зі світовим злом, демонами, ангелами й навіть апокаліпсисом.

"Надприродне": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Пліткарка" (2007 – 2012)

У Нью-Йорку немає секретів, які залишилися б прихованими від таємничої "Пліткарки". Це блогерка, яка знає все про життя елітних підлітків Мангеттена. Серена Ван дер Вудсен повертається до міста після загадкової відсутності, і це одразу перевертає світ її подруги Блер Волдорф. Кожен герой приховує власні таємниці, але "Пліткарка" легко розкриває їх, змушуючи грати усіх за її власними правилами.

"Пліткарка": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Всі жінки відьми" (1998 – 2006)

Три сестри Галлівелл повертаються до будинку своєї бабусі, навіть не підозрюючи, що саме там відкриється їхня справжня доля. На горищі одна з героїнь знаходить старовинну магічну книгу, яка пробуджує у них надзвичайні сили. Виявляється, вони – Зачаровані, наймогутніші відьми, покликані боротися зі злом. Тепер дівчатам доводиться поєднувати звичайні турботи з небезпечною боротьбою проти демонів і темних чаклунів.

"Всі жінки відьми" : дивіться трейлер серіалу онлайн

