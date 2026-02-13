Посмотрите за один день: 2 мини-сериала-триллера с непредсказуемой концовкой

Наконец пришла пятница – день, который можно провести за просмотром сериалов. Приготовьте вкусности вечером после работы и насладитесь отдыхом наедине или с кем-то из близких.

В материале 24 Канала читайте о мини-сериалах-триллерах с непредсказуемой концовкой, которые стоит посмотреть. Сохраняйте наш список, чтобы не тратить время на поиски интересной ленты.

"Стеклянная кукушка"

Молодому врачу Кларе делают операцию по пересадке сердца. Девушка хочет узнать, кто стал ее донором, однако личности доноров в Испании сохраняют анонимность. Благодаря расследованию в интернете главная героиня находит его – это Карлос Феррер, который погиб в ДТП.

Клара звонит маме Карлоса Марте, чтобы выразить свои соболезнования. Женщина приглашает посетить ее на выходных, чтобы развеять прах сына с семьей.

Когда Клари приезжает, то знакомится с другим сыном Марты – полицейским Хуаном, а также с Рафаэлем – его начальником. Последний рассказывает девушке, как муж Марты, Мигель, исчез в 2005 году, а его тело так и не нашли. Это дело было похоже на те, что произошли 20 лет назад.

Клара не обращает внимания на историю, которую услышала, однако после похорон Карлоса в селе началась паника. Дело в том, что похитили младенца, как и Мигеля и других. Марта остается, чтобы помочь Хуану раскрыть дело.

"Клуб мести"

Это экранизация романа Дж. Д. Пеннингтона. В сериале рассказывается о незнакомцах, которые сблизились в группе поддержки разведенных. Они думают, могут ли отомстить друг другу.

Какие еще сериалы можно посмотреть за один день?