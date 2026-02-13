Посмотрите за один день: 2 мини-сериала-триллера с непредсказуемой концовкой
- "Стеклянная кукушка" рассказывает о враче Кларе, которая после пересадки сердца пытается узнать о доноре и оказывается в центре загадочных событий.
- "Клуб мести" базируется на романе Дж. Д. Пеннингтона и рассказывает о незнакомцах из группы поддержки разведенных.
Наконец пришла пятница – день, который можно провести за просмотром сериалов. Приготовьте вкусности вечером после работы и насладитесь отдыхом наедине или с кем-то из близких.
В материале 24 Канала читайте о мини-сериалах-триллерах с непредсказуемой концовкой, которые стоит посмотреть. Сохраняйте наш список, чтобы не тратить время на поиски интересной ленты.
"Стеклянная кукушка"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Молодому врачу Кларе делают операцию по пересадке сердца. Девушка хочет узнать, кто стал ее донором, однако личности доноров в Испании сохраняют анонимность. Благодаря расследованию в интернете главная героиня находит его – это Карлос Феррер, который погиб в ДТП.
Клара звонит маме Карлоса Марте, чтобы выразить свои соболезнования. Женщина приглашает посетить ее на выходных, чтобы развеять прах сына с семьей.
Когда Клари приезжает, то знакомится с другим сыном Марты – полицейским Хуаном, а также с Рафаэлем – его начальником. Последний рассказывает девушке, как муж Марты, Мигель, исчез в 2005 году, а его тело так и не нашли. Это дело было похоже на те, что произошли 20 лет назад.
Клара не обращает внимания на историю, которую услышала, однако после похорон Карлоса в селе началась паника. Дело в том, что похитили младенца, как и Мигеля и других. Марта остается, чтобы помочь Хуану раскрыть дело.
"Стеклянная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Клуб мести"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Это экранизация романа Дж. Д. Пеннингтона. В сериале рассказывается о незнакомцах, которые сблизились в группе поддержки разведенных. Они думают, могут ли отомстить друг другу.
"Клуб мести": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие еще сериалы можно посмотреть за один день?
"Переходный возраст" – история о 13-летнем Джейми Миллере, которого арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы.
"Все ее вина" – в сериале рассказывается о Мариссе Ирвин, которая приезжает к Эстер Бауэр, чтобы забрать своего сына. Однако оказывается, что в ее доме нет детей.
"Резиденция" – события сериала разворачиваются в Белом доме. Туда прибывает детектив Корделия Капп, чтобы раскрыть убийство одного из работников. Под подозрением весь персонал.