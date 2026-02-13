Подивитесь за один день: 2 мінісеріали-трилери з непередбачуваною кінцівкою

Нарешті прийшла п'ятниця – день, який можна провести за переглядом серіалів. Приготуйте смаколики ввечері після роботи та насолодіться відпочинком наодинці або з кимось з близьких.

У матеріалі 24 Каналу читайте про мінісеріали-трилери з непередбачуваною кінцівкою, які варто подивитися. Зберігайте наш список, щоб не витрачати час на пошуки цікавої стрічки.

Теж цікаво 5 найкращих фільмів-мюзиклів для гарного настрою

"Кришталева зозуля"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.6/10

Молодій лікарці Кларі роблять операцію з пересадки серця. Дівчина хоче дізнатися, хто став її донором, проте особи донорів в Іспанії зберігають анонімність. Завдяки розслідуванню в інтернеті головна героїня знаходить його – це Карлос Феррер, який загинув у ДТП.

Клара телефонує мамі Карлоса Марті, щоб висловити свої співчуття. Жінка запрошує відвідати її на вихідних, щоб розвіяти прах сина з родиною.

Коли Кларі приїжджає, то знайомиться з іншим сином Марти – поліцейським Хуаном, а також з Рафаелем – його начальником. Останній розповідає дівчині, як чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році, а його тіло так і не знайшли. Ця справа була схожа на ті, що сталися 20 років тому.

Клара не звертає уваги на історію, яку почула, проте після похорону Карлоса у селі почалась паніка. Річ у тім, що викрали немовля, як і Мігеля та інших. Марта залишається, щоб допомогти Хуану розкрити справу.

"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Клуб помсти"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.6/10

Це екранізація роману Дж. Д. Пеннінгтона. У серіалі розповідається про незнайомців, які зблизилися в групі підтримки розлучених. Вони думають, чи можуть помститися одне одному.

"Клуб помсти": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які ще серіали можна подивитись за один день?