Подивитесь за один день: 2 мінісеріали-трилери з непередбачуваною кінцівкою
- "Кришталева зозуля" розповідає про лікарку Клару, яка після пересадки серця намагається дізнатися про донора та опиняється в центрі загадкових подій.
- "Клуб помсти" базується на романі Дж. Д. Пеннінгтона і розповідає про незнайомців з групи підтримки розлучених.
Нарешті прийшла п'ятниця – день, який можна провести за переглядом серіалів. Приготуйте смаколики ввечері після роботи та насолодіться відпочинком наодинці або з кимось з близьких.
У матеріалі 24 Каналу читайте про мінісеріали-трилери з непередбачуваною кінцівкою, які варто подивитися. Зберігайте наш список, щоб не витрачати час на пошуки цікавої стрічки.
"Кришталева зозуля"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Молодій лікарці Кларі роблять операцію з пересадки серця. Дівчина хоче дізнатися, хто став її донором, проте особи донорів в Іспанії зберігають анонімність. Завдяки розслідуванню в інтернеті головна героїня знаходить його – це Карлос Феррер, який загинув у ДТП.
Клара телефонує мамі Карлоса Марті, щоб висловити свої співчуття. Жінка запрошує відвідати її на вихідних, щоб розвіяти прах сина з родиною.
Коли Кларі приїжджає, то знайомиться з іншим сином Марти – поліцейським Хуаном, а також з Рафаелем – його начальником. Останній розповідає дівчині, як чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році, а його тіло так і не знайшли. Ця справа була схожа на ті, що сталися 20 років тому.
Клара не звертає уваги на історію, яку почула, проте після похорону Карлоса у селі почалась паніка. Річ у тім, що викрали немовля, як і Мігеля та інших. Марта залишається, щоб допомогти Хуану розкрити справу.
"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Клуб помсти"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Це екранізація роману Дж. Д. Пеннінгтона. У серіалі розповідається про незнайомців, які зблизилися в групі підтримки розлучених. Вони думають, чи можуть помститися одне одному.
"Клуб помсти": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще серіали можна подивитись за один день?
"Юнацтво" – історія про 13-річного Джеймі Міллера, якого заарештовують за підозрою у вбивстві однокласниці.
"Все її вина" – у серіалі розповідається про Марісса Ірвін, яка приїжджає до Естер Бауер, щоб забрати свого сина. Однак виявляється, що в її будинку немає дітей.
"Резиденція" – події серіалу розгортаються у Білому домі. Туди прибуває детективка Корделія Капп, щоб розкрити вбивство одного з працівників. Під підозрою весь персонал.