24 Канал обрав п'ять найкращих мюзиклів, які не просто подарують гарні емоції, а й покажуть нові історії різних часів.

Найкращі фільми-мюзикли

"Кішки", 1998

Рейтинг IMDb: 7,3

Це екранізація знаменитого сценічного мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера, знята у форматі театральної постановки. Вона вважається найвдалішою кіноверсією "Кішок", адже максимально зберігає атмосферу бродвейського оригіналу.

Події відбуваються протягом однієї чарівної ночі, коли плем'я кішок Джеллікли збирається на щорічний бал. Їхня мудра лідерка, Стара Дьютерономі, має обрати одну кішку, яка отримає шанс переродитись й почати нове життя.

"Кішки", 1998: дивіться онлайн трейлер фільму

"Емілія Перес", 2024

Рейтинг IMDb: 5,3

Французько-мексиканський кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара.

Сюжет обертається довкола Ріти – талановитої, але недооціненої адвокатки, яка працює на корумповану систему. Одного дня вона отримує незвичайну пропозицію від мексиканського наркобарона Хуана "Манітаса" дель Монте. Він хоче зникнути назавжди й здійснити давню мрію – пройти гендерний перехід і почати нове життя як жінка, на ім'я Емілія Перес.

"Емілія Перес": дивіться онлайн трейлер фільму

Минулого року на церемонії Оскар стрічка була у 13 номінаціях. Статуетку отримала Зої Салдана – за "найкращу жіночу роль другого плану", а також El Mal – за "найкращу оригінальну пісню".

"Ла-Ла Ленд", 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

У центрі історії – Мія, починаюча акторка, і Себастьян, джазовий піаніст, який мріє відкрити власний клуб. Вони знайомляться в Лос-Анджелесі й поступово закохуються, підтримуючи одне одного на шляху до мрії.

Спочатку їх об'єднує спільна віра в мистецтво та наполеглива праця. Але з часом амбіції та кар'єрні можливості розводять їх у різні боки. Себастьян погоджується грати у популярному гурті, жертвуючи своїм баченням джазу, а Мія отримує шанс на акторський прорив.

"Ла-Ла Ленд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Співаючи під дощем", 1952

Рейтинг IMDb: 8,3

Події відбуваються наприкінці 1920-х років, коли кіно переходить від німого до звукового. Зірка німого кіно – Дон Локвуд, знімається разом із примадонною Ліною Ламонт. Проблема у тому, що Ліна має різкий і неприємний голос, який зовсім не підходить для звукового кіно.

Щоб врятувати фільм, Дон разом із другом Космо вирішують перетворити його на мюзикл і таємно записати голос молодої акторки Кеті Селден замість Ліни.

"Співаючи під дощем": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мулен Руж", 2001

Рейтинг IMDb: 7,5

Події розгортаються в Парижі 1899 року. Молодий письменник Крістіан приїздить у Монмартр і закохується в куртизанку та зірку кабаре Сатін. Вона мріє стати справжньою акторкою й отримати фінансування від багатого Герцога.

Крістіан і Сатін починають таємний роман, але змушені приховувати свої почуття, адже Герцог фінансує театр і претендує на Сатін.

"Мулен Руж": дивіться онлайн трейлер фільму

