24 Канал выбрал пять лучших мюзиклов, которые не просто подарят хорошие эмоции, но и покажут новые истории разных времен.

Лучшие фильмы-мюзиклы

"Кошки", 1998

Рейтинг IMDb: 7,3

Это экранизация знаменитого сценического мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, снятая в формате театральной постановки. Она считается самой удачной киноверсией "Кошек", ведь максимально сохраняет атмосферу бродвейского оригинала.

События происходят в течение одной волшебной ночи, когда племя кошек Джелликли собирается на ежегодный бал. Их мудрая лидер, Старая Дьютерономи, должна выбрать одну кошку, которая получит шанс переродиться и начать новую жизнь.

"Кошки", 1998: смотрите онлайн трейлер фильма

"Эмилия Перес", 2024

Рейтинг IMDb: 5,3

Французско-мексиканский криминальный мюзикл режиссера Жака Одиара.

Сюжет вращается вокруг Риты – талантливой, но недооцененной адвокатки, которая работает на коррумпированную систему. Однажды она получает необычное предложение от мексиканского наркобарона Хуана "Манитаса" дель Монте. Он хочет исчезнуть навсегда и осуществить давнюю мечту – пройти гендерный переход и начать новую жизнь как женщина, по имени Эмилия Перес.

"Эмилия Перес": смотрите онлайн трейлер фильма

В прошлом году на церемонии Оскар лента была в 13 номинациях. Статуэтку получила Зои Салдана – за "лучшую женскую роль второго плана", а также El Mal – за "лучшую оригинальную песню".

"Ла-Ла Ленд", 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

В центре истории – Мия, начинающая актриса, и Себастьян, джазовый пианист, мечтающий открыть собственный клуб. Они знакомятся в Лос-Анджелесе и постепенно влюбляются, поддерживая друг друга на пути к мечте.

Сначала их объединяет общая вера в искусство и упорный труд. Но со временем амбиции и карьерные возможности разводят их в разные стороны. Себастьян соглашается играть в популярной группе, жертвуя своим видением джаза, а Мия получает шанс на актерский прорыв.

"Ла-Ла Ленд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поющие под дождем", 1952

Рейтинг IMDb: 8,3

События происходят в конце 1920-х годов, когда кино переходит от немого к звуковому. Звезда немого кино – Дон Локвуд, снимается вместе с примадонной Линой Ламонт. Проблема в том, что Лина имеет резкий и неприятный голос, который совсем не подходит для звукового кино.

Чтобы спасти фильм, Дон вместе с другом Космо решают превратить его в мюзикл и тайно записать голос молодой актрисы Кэти Селден вместо Лины.

"Поющие под дождем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мулен Руж", 2001

Рейтинг IMDb: 7,5

События разворачиваются в Париже 1899 года. Молодой писатель Кристиан приезжает в Монмартр и влюбляется в куртизанку и звезду кабаре Сатин. Она мечтает стать настоящей актрисой и получить финансирование от богатого Герцога.

Кристиан и Сатин начинают тайный роман, но вынуждены скрывать свои чувства, ведь Герцог финансирует театр и претендует на Сатин.

"Мулен Руж": смотрите онлайн трейлер фильма

