У матеріалі 24 Каналу читайте про мінісеріали-трилери з непередбачуваною кінцівкою, які варто подивитися. Зберігайте наш список, щоб не витрачати час на пошуки цікавої стрічки.

Теж цікаво 5 найкращих фільмів-мюзиклів для гарного настрою

"Кришталева зозуля"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 6
  • Рейтинг IMDb: 6.6/10

Молодій лікарці Кларі роблять операцію з пересадки серця. Дівчина хоче дізнатися, хто став її донором, проте особи донорів в Іспанії зберігають анонімність. Завдяки розслідуванню в інтернеті головна героїня знаходить його – це Карлос Феррер, який загинув у ДТП.

Клара телефонує мамі Карлоса Марті, щоб висловити свої співчуття. Жінка запрошує відвідати її на вихідних, щоб розвіяти прах сина з родиною.

Коли Кларі приїжджає, то знайомиться з іншим сином Марти – поліцейським Хуаном, а також з Рафаелем – його начальником. Останній розповідає дівчині, як чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році, а його тіло так і не знайшли. Ця справа була схожа на ті, що сталися 20 років тому.

Клара не звертає уваги на історію, яку почула, проте після похорону Карлоса у селі почалась паніка. Річ у тім, що викрали немовля, як і Мігеля та інших. Марта залишається, щоб допомогти Хуану розкрити справу.

"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Клуб помсти"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 6
  • Рейтинг IMDb: 6.6/10

Це екранізація роману Дж. Д. Пеннінгтона. У серіалі розповідається про незнайомців, які зблизилися в групі підтримки розлучених. Вони думають, чи можуть помститися одне одному.

"Клуб помсти": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які ще серіали можна подивитись за один день?

  • "Юнацтво" – історія про 13-річного Джеймі Міллера, якого заарештовують за підозрою у вбивстві однокласниці.

  • "Все її вина" – у серіалі розповідається про Марісса Ірвін, яка приїжджає до Естер Бауер, щоб забрати свого сина. Однак виявляється, що в її будинку немає дітей.

  • "Резиденція" – події серіалу розгортаються у Білому домі. Туди прибуває детективка Корделія Капп, щоб розкрити вбивство одного з працівників. Під підозрою весь персонал.