Изолированный остров и правительственные заговоры: 3 британских сериала, от которых невозможно оторваться

Британские режиссеры мастерски умеют создавать густую тревожную атмосферу, которая мгновенно захватывает внимание. В то же время формат мини-сериала позволяет рассказать целостную историю без лишних сюжетных отступлений и пауз.

24 Канал подготовил подборку ярких шоу, которые вы гарантированно посмотрите за один вечер.

"И никого не стало" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,8

Восемь совершенно разных людей прибывают на безлюдный остров по приглашению таинственного хозяина. Гости знакомятся с двумя слугами в роскошном поместье и быстро осознают, что они полностью изолированы от материка. Через некоторое время невидимый мститель начинает жестоко наказывать каждого из присутствующих за их страшные тайны прошлого. Люди оказываются в смертельной ловушке и пытаются найти убийцу среди своих.

"И никого не стало": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают жутковатую визуальную эстетику и блестящую игру звездного актерского состава. Однако киноэксперты несколько критикуют мини-сериал за чрезмерную мрачность по сравнению с оригинальным романом Агаты Кристи и отсутствие положительных персонажей.

"Ночной администратор" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,0

Бывший британский солдат работает ночным портье в роскошном европейском отеле и мечтает забыть свое военное прошлое. Однажды разведчица вербует его для выполнения крайне опасного задания. Теперь мужчине предстоит проникнуть в ближайшее окружение могущественного международного торговца оружием и начать вести рискованную двойную игру.

"Ночной администратор": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают режиссуру и невероятную харизму Тома Хиддлстона. Однако киноэксперты несколько критикуют сериал за упрощение сложных политических тем и некоторую предсказуемость сюжета.

"Телохранитель" (2018)

Рейтинг IMDb: 8,0

Ветеран войны работает в специальном подразделении лондонской полиции и ежедневно борется с травматическими воспоминаниями. Руководство назначает его личным телохранителем влиятельной министра внутренних дел. Герой совершенно не разделяет политические взгляды женщины, но добросовестно выполняет свою работу. Впоследствии он оказывается в самом центре масштабного террористического заговора и грязной игры за власть.

"Телохранитель": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают высокий уровень напряжения с первых минут и мастерски построенные экшн-сцены. Однако киноэксперты несколько критикуют сериал за нелогичные поступки персонажей в последних эпизодах и слишком быстрое разрешение сложной детективной линии.

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