24 Канал собрал три британских детектива, которые вышли или вернулись с новыми сезонами в 2026 году. Здесь есть классическое расследование, уютный детектив и валлийские болота, после которых ваша собственная погода за окном покажется удивительно веселой.

"Людвиг" – 2-й сезон, 2026

IMDb: 8,1

Джон Тейлор по прозвищу Людвиг – гений головоломок, который гораздо комфортнее чувствует себя с кроссвордом, чем с живыми людьми. Но после исчезновения брата он оказывается втянут в полицейские расследования, где каждое убийство превращается для него в очередную логическую задачу.

Что говорят критики: второй сезон имеет 89% на Rotten Tomatoes. The Guardian поставил ему максимальные 5 из 5 и хвалит фирменный юмор Дэвида Митчелла, хотя The Independent и Financial Times отметили, что новый сезон местами слишком перегружает сюжет событиями.



"Людвиг": смотреть трейлер

"Клуб убийц в Марлоу" – 3-й сезон, 2026

IMDb: 7,2

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Три женщины – Джудит, Сьюзи и Бекс – живут в живописном английском Марлоу и имеют одно довольно специфическое хобби: помогать полиции в поиске убийц. В третьем сезоне мэр города погибает от яда, затем преступление происходит на встрече выпускников, а дальше под удар попадает знаменитый шеф-повар. В целом Марлоу выглядит очаровательно – если не считать статистику убийств.

Что говорят критики:" " и "The Times" сравнили сериал с отдыхом в саду с чашкой чая и поставили сезону 3 из 5. Другие обозреватели хвалят его именно за "уютный детектив": никакой тотальной безнадежности, зато много загадок, английских пейзажей и персонажей, которые слишком хорошо знают дела соседей.



"Клуб убийств в Марлоу": смотреть трейлер

"Под солончаком" – 2026

IMDb: 6,3

Бывшая детектив Джеки Эллис работает учительницей в маленьком валлийском городке, пока не находит тело своего ученика. Расследование заставляет ее снова работать с бывшим напарником, а параллельно к побережью приближается мощный шторм, который угрожает смыть улики. Ведь одного убийства для британского детектива, очевидно, было недостаточно – нужно еще и стихийное лихо.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 100% одобрения критиков по результатам первых рецензий. Обозреватели особенно хвалят мрачную атмосферу, валлийские пейзажи и актерский состав.



"Под солончаком": смотреть трейлер

Также вам стоит обратить внимание на подборку сериалов, где каждая серия – новое расследование.



