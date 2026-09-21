24 Канал зібрав три британські детективи, які вийшли або повернулися з новими сезонами у 2026 році. Тут є класичне розслідування, затишний детектив і валлійські болота, після яких ваша власна погода за вікном здаватиметься напрочуд веселою.

"Людвіг" – 2 сезон, 2026

IMDb: 8,1

Джон Тейлор на прізвисько Людвіг – геній головоломок, який значно комфортніше почувається з кросвордом, ніж із живими людьми. Але після зникнення брата він втягується у поліцейські розслідування, де кожне вбивство перетворюється для нього на чергову логічну задачу.

Що кажуть критики: другий сезон має 89% на Rotten Tomatoes. The Guardian поставив йому максимальні 5 із 5 та гвалить фірмовий гумор і Девіда Мітчелла, хоча The Independent і Financial Times зазначили, що новий сезон місцями занадто перегружає сюжет подіями.



"Людвіг": дивитись трейлер

"Клуб убивств у Марлоу" – 3 сезон, 2026

IMDb: 7,2

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Троє жінок – Джудіт, Сюзі та Бекс – живуть у мальовничому англійському Марлоу й мають одне досить специфічне хобі: допомагати поліції шукати вбивць. У третьому сезоні мер міста гине від отрути, потім злочин стається на зустрічі випускників, а далі під удар потрапляє знаменитий шеф-кухар. Загалом Марлоу виглядає чарівно – якщо не рахувати статистику вбивств.

Що кажуть критики: The Times порівняв серіал з відпочинком в саду з чашкою чаю та поставив сезону 3 із 5. Інші оглядачі хвалять його саме за "затишний детектив": ніякої тотальної безнадії, зате багато загадок, англійських пейзажів і персонажів, які надто добре знають справи сусідів.



"Клуб убивств у Марлоу": дивитись трейлер

"Під солончаком" – 2026

IMDb: 6,3

Колишня детективка Джекі Елліс працює вчителькою у маленькому валлійському містечку, поки не знаходить тіло свого учня. Розслідування змушує її знову працювати з колишнім напарником, а паралельно до узбережжя наближається потужний шторм, який загрожує змити докази. Бо одного вбивства для британського детективу, очевидно, було недостатньо – треба ще й стихійне лихо.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 100% від критиків на основі перших рецензій. Оглядачі особливо хвалять похмуру атмосферу, валлійські пейзажі та акторський склад.



"Під солончаком": дивитись трейлер

Також вам варто звернути увагу на добірку серіалів, де кожна серія - нове розслідування.







