24 Канал зібрав добірку серіалів трилерів, які чудово підійдуть вам на вихідні.

"Менталіст"

Роки: 2008 – 2015I

MDb: 8,2

Джейн колись удавав екстрасенса, а тепер допомагає поліції розкривати злочини завдяки спостережливості та чудовому розумінню людської поведінки. У кожній серії – нова справа, хоча крізь увесь серіал проходить велике полювання на серійного вбивцю Червоного Джона.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes сюжетну лінію називали не надто оригінальною, зате гру Саймона Бейкера – головною причиною дивитися далі. Іншими словами, велосипед не винайшли, але їде він прекрасно.

"Менталіст": дивитись трилер

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"Скорпіон"

Роки: 2014 – 2018

IMDb: 7,1

Команда геніїв береться за надзвичайні ситуації, де звичайних поліцейських методів уже замало: хакери, технологічні загрози, катастрофи й місії, в яких на роздуми традиційно є хвилин п'ять.

Що кажуть критики: перший сезон отримав 42% на Rotten Tomatoes. Серіал називають цікавим, захоплюючим та з доволі продуманими сюжетними лініями.

"Скорпіон": дивитись трейлер

"Тіло як доказ"

Роки: 2011 – 2013

IMDb: 7,1

Після аварії нейрохірургиня Меган Гант змушена залишити операційну й стає судмедексперткою. Відтоді тіла буквально "розповідають" їй, що сталося, а поліції залишається лише встигати за її висновками.

Що кажуть критики: перший сезон отримав 50% на Rotten Tomatoes. Критики вважали серіал доволі стандартним, але відзначали Дану Ділейні, яка витягувала навіть найбільш знайомі сюжетні ходи.

"Тіло як доказ": дивитись трейлер

"Блудний син"

Роки: 2019 – 2021

IMDb: 7,6

Кримінальний психолог Малкольм Брайт чудово розуміє серійних убивць. І не дивно – його власний батько є одним із них. Малкольм допомагає поліції розкривати нові вбивства, паралельно намагаючись розібратися з сімейною травмою розміром у два сезони.

Що кажуть критики: перший сезон має 56% на Rotten Tomatoes. Особливо хвалили Майкла Шина, хоча частина оглядачів вважала, що серіал занадто часто йде в гумор замість справжньої психологічної напруги.

"Блудний син": дивитись трейлер

"Різзолі та Айлз"

Роки: 2010 – 2016

IMDb: 7,7

Детективка Джейн Ріццолі та судмедекспертка Мора Айлз розкривають убивства у Бостоні. Одна діє жорстко й напряму, інша покладається на науку – класична формула, яка тут працює насамперед завдяки хімії між головними героїнями.

Що кажуть критики: перший сезон отримав 41% на Rotten Tomatoes. Серіалу дорікали кліше та знайомими сюжетами, однак відзначали сильний дует головних героїнь і достатньо захопливі кримінальні справи.

"Різзолі та Айлз": дивитись трейлер

Також маємо для вас добірку захоплююччих серіалів трилерів на вечір.