24 Канал подготовил подборку триллеров, которые отлично подойдут вам на выходные.

"Менталист"

Годы: 2008 – 2015I

IMDb: 8,2

Джейн когда-то выдавал себя за экстрасенса, а теперь помогает полиции раскрывать преступления благодаря наблюдательности и прекрасному пониманию человеческого поведения. В каждой серии – новое дело, хотя через весь сериал проходит большая охота на серийного убийцу Красного Джона.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сюжетную линию называли не слишком оригинальной, зато игру Саймона Бейкера – главной причиной смотреть дальше. Другими словами, велосипед не изобрели, но едет он прекрасно.

"Менталист": смотреть триллер

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"Скорпион"

Годы: 2014 – 2018

IMDb: 7,1

Команда гениев берется за чрезвычайные ситуации, где обычных полицейских методов уже недостаточно: хакеры, технологические угрозы, катастрофы и миссии, в которых на раздумья традиционно отводится пять минут.

Что говорят критики: первый сезон получил 42% на Rotten Tomatoes. Сериал называют интересным, увлекательным и с довольно продуманными сюжетными линиями.

"Скорпион": смотреть трейлер

"Тело как доказательство"

Годы: 2011 – 2013

IMDb: 7,1

После аварии нейрохирург Меган Гант вынуждена покинуть операционную и становится судебно-медицинским экспертом. С тех пор тела буквально "рассказывают" ей, что произошло, а полиции остается лишь успевать за ее выводами.

Что говорят критики: первый сезон получил 50% на Rotten Tomatoes. Критики считали сериал довольно стандартным, но отмечали Дану Дилейни, которая вытягивала даже самые привычные сюжетные ходы.

"Тело как доказательство": смотреть трейлер

"Блудный сын"

Годы: 2019 – 2021

IMDb: 7,6

Криминальный психолог Малкольм Брайт прекрасно понимает серийных убийц. И неудивительно – его собственный отец является одним из них. Малкольм помогает полиции раскрывать новые убийства, параллельно пытаясь разобраться с семейной травмой, растянувшейся на два сезона.

Что говорят критики: первый сезон имеет 56% на Rotten Tomatoes. Особенно хвалили Майкла Шина, хотя часть обозревателей считала, что сериал слишком часто уходит в юмор вместо настоящего психологического напряжения.

"Блудный сын": смотреть трейлер

"Ризолли и Айлс"

Годы: 2010 – 2016

IMDb: 7,7

Детектив Джейн Риццоли и судмедэксперт Мора Айлз раскрывают убийства в Бостоне. Одна действует жестко и прямолинейно, другая полагается на науку – классическая формула, которая здесь работает прежде всего благодаря химии между главными героинями.

Что говорят критики: первый сезон получил 41% на Rotten Tomatoes. Сериал упрекали в клише и знакомых сюжетах, однако отмечали сильный дуэт главных героинь и достаточно увлекательные криминальные дела.

"Ризолли и Айлс": смотреть трейлер

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