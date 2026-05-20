5 новых мини-сериалов, которые вы посмотрите за вечер

Мини-сериалы – именно то, что нужно для людей, у которых никогда нет времени. Их можно посмотреть буквально за один день.

Какие мини-сериалы можно посмотреть за вечер?

"Белла Вита"

: 4 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук знакомится с состоятельным бизнесменом Владиславом Сикорским. Его свадьба на грани срыва, ведь прямо перед церемонией невеста сбегает.

Владислав просит Виту сыграть роль его любимой, ведь на свадьбе должны быть важные деловые партнеры. Они заключают сделку, которая должна была длиться всего несколько часов, но затягивается надолго.

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

: 3 Рейтинг IMDb: 6.2/10

В 1925 году на роскошной вечеринке, состоявшейся в загородном доме, шутка обернулась ужасной трагедией. За дело берется леди Эйлин "Бандл" Брент. Это изменит ее жизнь и раскроет тайну.

"Бейся, сердце, бейся"

: 4 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Сюжет разворачивается вокруг врача Веры, чей сын умирает 23 февраля 2022 года от кровоизлияния в мозг. Женщина решает отдать сердце Даниила 6-летней Богданке, которой нужна срочная трансплантация.

Вера больше не видит смысла жить. Однако уже на следующий день начинается российское полномасштабное вторжение. Мать Богданки отправляется в Бучу, чтобы забрать документы, и исчезает без вести. Вера остается в больнице рядом с девочкой и продолжает спасать жизнь, несмотря на опасность.

"Живой"

: 4 Рейтинг IMDb: –

В центре сюжета – реальная история командира батальона спецподразделения ГУР "Артан" Руслана Финчука с позывным "Хохол". Во время выполнения боевого задания осенью 2023 года мужчина оказался в тылу позиций врага. С военным потеряли связь, поэтому он считался пропавшим без вести.

Однако "Хохол" выжил. Разведчик трое суток полз заминированным болем, ранен, без еды и воды, и находился под постоянной угрозой, чтобы добраться до собратьев.

"Той ночью"

: 6 Рейтинг IMDb: 5.5/10

Сюжет разворачивается вокруг трех сестер, которые отправляются на отдых в Доминиканскую Республику. Неожиданный инцидент меняет все. Дело в том, что одна из сестер, мать-одиночка, случайно убивает человека.

Какой новый украинский сериал можно посмотреть за ночь?

Недавно вышел новый украинский сериал "Мелкий птенец", который состоит из четырех серий.

В нем рассказывается об Алисе, которая привыкла все контролировать. Однако однажды ее жизнь переворачивается с ног на голову: любимый изменяет и начинается полномасштабное вторжение, поэтому девушка вынуждена покинуть мегаполис.

Алиса возвращается в маленький городок, где встречает людей из прошлого и сталкивается с событиями, которые хотела забыть. Девушка должна сделать выбор, от которого будет зависеть ее будущее и будущее людей, которых она любит.